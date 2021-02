Most még túl korai lenne az enyhítés Bíró Norbert szerint

Mindenki szeretné visszakapni a korábbi életét, de felelőtlenség teljes újranyitást követelni és a vakcina ellen kampányolni akkor, amikor egyértelműen közöttünk van még a vírus – reagált a médiában megjelent hírekre Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke.

– Tudom – bár nem igazán értem, hogy miért –, sokan nem bíznak a vakcinákban, de talán nekik is érdemes elgondolkodni azon, mikor lehet feloldani a korlátozásokat, mikor indulhat újra a gazdaság. Amikor több településről is iskolabezárásokról érkeznek hírek, s ismét növekszik a betegszám, akkor nem tehetjük meg, hogy lazítunk a szabályokon. Lehet ötletelni, találgatni, hogy milyen módon tudunk megszabadulni a koronavírustól, de jelen állás szerint egyedül a vakcina segíthet. Ezért is érthetetlen, miért kampányolnak sokan az oltás ellen, miért követelik a korlátozások feloldását.

Ahogy mindenhol a világon, megyénkben is okozott nehézségeket az elmúlt egy év. Nálunk is jelentkeztek gazdasági problémák, s nálunk is újraindulásra vár több szektor. Szeretnénk mi is újra moziba, színházba, étterembe, vagy éppen a Balatonra menni, de nem szabad felelőtlennek lennünk. Nyilván senki sem szeretne megbetegedni, vagy valamelyik hozzátartozóját elveszíteni. Ezért arra kérek mindenkit, regisztráljon és oltassa be magát, tartsa be a szabályokat, tegyen meg mindent saját maga, családja és környezete biztonsága, egészsége érdekében – hangsúlyozta a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.