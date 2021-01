Most nem plusz 15 fok kellene, hanem jó vastag hótakaró

Nemcsak az emberi szervezetet, a növényeket is megviseli a nagy hőingás, a most éppen szokatlanul meleg időjárás. A gazdák szerint nem plusz tizenöt fokra, hanem vastag hótakaróra lenne szüksége az ősszel elvetett termőföldeknek.

Őszi búzát és őszi árpát is vetett földjeibe Szabó Tibor családi gazdálkodó. Két területen, összesen 150 hektáron fejlődnek a hónapokkal ezelőtt elvetett magok. A növények minden szükséges tápanyagot megkaptak ahhoz, hogy kiváló minőségűek legyen, csapadékra azonban még bőven szükségük lenne. – A hótakaró hiányzik a földekről – mondta Szabó Tibor. – Ez azért is lenne fontos, hogy a csapadék szépen lassan be tudjon szivárogni a föld mélyebb rétegeibe, és úgy táplálja a növényeket. Emellett, ha beköszöntene az igazi tél és tartósan mínuszok lennének, az megvédené a veteményt az elfagyástól. A kemény, hideg telekre is nagy szükség lenne azért, hogy a kórokozók egy része elpusztulhasson. Azt tapasztaljuk, hogy „eltűnt” a négy évszak, megváltozott az időjárás, ez pedig a mi munkákat is átalakítja. Lerövidültek az optimális földművelési időszakok – tette hozzá Szabó Tibor.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Tóth Zoltán, somogysárdi mezőgazdász is. A fiatal gazdálkodó szerint a szokatlanul meleg, tavaszias idő a növények fejlődésében is zavart okoz, mivel normál esetben a téli vegetációnak kellene zajlani, ehelyett a kedvező időben elindulhat a nedvkeringésük. Tóth Zoltán hozzátette: körülbelül háromszáz hektáron vetettek őszi búzát, árpát, valamint repcét és bíborherét is. Az ültetvényeknek pedig nagy szüksége lenne csapadékra, akár eső formájában is.

Berek Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy Megyei elnöke kiemelte: a hideg és a meleg időjárás váltakozása egyáltalán nem tesz jót a szántóföldi növénytermesztésnek. Az enyhe idő kedvez a kártevőknek és a különféle növénybetegségeknek, ami után azonnal védekezniük kell a gazdáknak. Hozzátette: a kellemes időjárás a vadállatoknak is nagyobb mozgásteret ad, hiszen a zöldellő földek odacsalják őket, ezáltal viszont nagyobb lehet a vadkár.

Tehermentesíteni kell a szervezetet

Az emberi szervezetet is megterheli a változó időjárás. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint azonban soha nem csak az adott pillanat időjárását kell figyelni, hanem folyamatában kell látni azt, hogy a változás miként hat a szervezetre. Az elmúlt héten mínuszok voltak, a napokban plusz tíz fok felett alakult a hőmérséklet, ezzel párhuzamosan pedig a légköri viszonyok is megváltoztak. – Ezen a héten többféle front éri a szervezetet – mondta Pintér Ferenc.

– Nemrég a meleg volt a jellemző, jött egy kettős front, a hétvégén pedig hidegfront érkezik. Ezek a szélsőségek terhelik meg az emberek szervezetét, az érzékenyebbek pedig jobban megszenvedik. Az idősebbek, krónikus betegséggel élők aránya magas, az erős időjárási terhelés miatt sok panasz jelentkezik náluk, de ez mindenkinél egyéni és változó – fogalmazott a Meteo Klinika igazgatója. Pintér Ferenc hozzátette: tehermentesíteni kell a szervezetet és figyelni a táplálkozásra, de különféle gyógymódok is léteznek, melyekkel orvosolni lehet a panaszokat.