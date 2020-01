Most szerződjön, aki nyáron építkezni akar

Közel 6000 új induló céggel és folyamatosan növekedő termeléssel országosan rendkívül erős évet zárt az építőipar. Somogyban 2019-ben 86 építőipari vállalkozást alapítottak.

– Erős éven vagyunk túl és január közepén már látszik, hogy 2020-ban a tavalyinál is több munka lesz a Balaton parton – mondta Fazekas Gyula, fenyvesi kőműves. – Részben a csoknak köszönhetően egymás után emelik a családi házakat és ezzel egyidejűleg nyaralók, társasházak is épültek Fonyódon, Balatonmárián, Bogláron és Lellén is. Az átalakítások is bőségesen adnak munkát: egyre többen akarnak új fürdőszobát, konyhát.

Fazekas Gyula szerint a rekordmennyiségű megrendeléshez nincs elég szakember, az jár jól, aki már a télen szerződést köt egy kivitelezővel. A feny­vesi vállalkozót három helyszínre szólítja majd a munka, tavasztól a nyár végéig be van már táblázva. Télen sem ül ölbe tett kézzel: az egyik balatoni villa felújításával annyira elégedett volt a tulaj, hogy Pestre csalta, ahol a lakását festi ki. – Bár a cégalapítási láz nyomán sok új társaság lépett színre, szakember ettől még nem lesz több az építőiparban.

Nemes László, kaposvári szobafestő-mázoló szerint a megyeszékhelyen és közvetlen környékén is bőven számíthatnak munkára a cégek. Jezerniczky Zoltán, a 16 dolgozót alkalmazó kaposvári Méje Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: főként utak, járdák, iskolák és intézmények felújítási munkálataiba kapcsolódtak, Kaposváron egy lakóházat építenek.

– Az építőiparban két éve folyamatos a felfutás, s az állami, önkormányzati megrendeléseken kívül a lakossági vonal is erős – emelte ki. – Somogyban jók a mutatók, nagy a megrendelés-állomány, ám a munkaerőhiány, amely országos jelenség, komoly nehézséget jelent idehaza is.

Rengeteg új céget alapítottak

A családi támogatások piaci hatása egyértelműen érződik, s egészen bizonyos, hogy 2020 is az építőipar növekedéséről szól. Az Opten Kft. tájékoztatójából kiderült: a tavalyi cégalapítási és cégtörlési számok alapvetően pozitív ágazati hangulatról árulkodtak egész évben. Pertics Richárd elemző szerint az ágazat legkirívóbb céginformációs mutatója az volt 2019-ben, miszerint egy év alatt több mint 55 százalékkal több cég indult, mint amennyi megszűnt. Más ágazatok meg se tudták közelíteni ezt az értéket.