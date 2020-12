Motoron száguldó mikulások segítettek ajándékaikkal

Ismét remekeltek a motoros Mikulások Nagyatádon.

Eredményes gyűjtőmunkának köszönhetően több zsáknyi ruházatot, cipőket és játékokat vihettek a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona lakóinak – mondta Nagy Tibor a „68-as Út Motorosai” Egyesület elnöke. A munkából nagymértékben kivette részét Nagy Márti tagtársuk is, aki időt és energiát nem kímélve, kaposvári munkatársait is bevonta a gyűjtőmunkába. Elnök úr megköszönte a helyi „Motorock Egyesület” tagjainak is az önzetlen munkáját, hisz ők is részt vettek az adományok gyűjtésében és a helyszínre történő eljuttatásában.

Úgy gondolták, hogy időben elhozzák a több zsáknyi adományt az otthon lakói részére, ezáltal, amit a csomagokból használni tudnak, azt már nem kell megvenniük. Így több jut a családi kasszában, s ezáltal gazdagabb lesz a szeretet ünnepe sokuk számára.

A kicsik kis édességet is kaptak, aminek nagyon örültek és tapssal köszönték meg a kapun kívül álló „motoros Mikulásoknak”.

Az adományokat Horváth István otthonvezető vette át és az átadást követően mindjárt kezdődhetett is a ruházat és cipők szemrevételezése. Ismét jelesre vizsgáztak Nagyatád és környéke motorosai.