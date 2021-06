Mozgásterápia segít feltölteni az energiatartalékunkat

Az egyre több stressz és kihívás gyakran nemcsak a női lelket, de a testet is próbára teszi. A mozgásterápia viszont egyensúlyba hoz, és megtanít a hatékony energiagazdálkodásra is.

Regős Ilonának már izgalmas gyermekkora volt: nagypapája pantomimesként használta ki a mozgás nyújtotta játéklehetőséget. Édesapja pedig a budapesti Szkéné Színház igazgatójaként évente a táncművészetet középpontba állító multikulturális mozgásművészeti fesztiválnak adott helyet és lehetőséget. Napjainkban is a mozgás és a tánc teszi ki az életét, mozgásterápiás foglalkozásokat tart Kaposváron.

– Egyre többet használjuk az energiahatékonyság és energiatakarékosság szavakat a mindennapjainkban – mondta a mozgásművész, aki szerint manapság egyre kevesebb természetes mozgást végzünk, vagy már egyáltalán nem is mozgunk. – Pedig a testünkkel szemben is ennek a szemléletmódnak kellene érvényesülnie. Ha megtanuljuk tánc közben, hogyan tudunk könnyed, légies mozdulatokat végezni a legkisebb energia ráfordításával, akkor a hétköznapjainkban, vagy akár sportolás közben is óvhatjuk a testünket.

– Napjainkban egyre többen edzenek, hogy fogyjanak, ám minél aktívabbak vagyunk, annál nagyobb lesz a szükséges kalóriabevitel is – mondta Regős Ilona. – Azt kell megtanulnunk, hogyan tudunk a lehető legkisebb erőbedobással mozogni, hogy ne terheljük a szervezetünket, az ízületeinket. A harmonikus mozgással elkerülhetjük a mozgásszervi betegségeket, amelyek a negyvenes korosztályt érintik. Amikor orvoshoz mennek a problémáikkal, már nagy a baj. A gyógyszerek pedig csak tüneti kezelést nyújtanak, a valódi okot nem szüntetik meg – világított rá a lényegre a mozgásterapeuta. Szerinte az „egy kis” kötőszöveti merevségnek nevezett jelenség előbb-utóbb vonja maga után a többi nyűgöt, például az ízületek kopását, gyulladását. Azonban nem elegendő, ha valaki részt vesz egy mozgásterápiás foglalkozáson. A testünkkel minden nap törődni kell, mégpedig a gondolataink segítségével.

– Tánctanárként csupán instrukciókkal nem érek el eredményt, inkább „tükörként” bemutatom a mozgást, illetve oda teszem a testrészeiket, ahol lenniük kell – tette hozzá. – Az érzés a fontos, hogy megtapasztalják, mikor helyes a testtartás, és figyeljenek rá a hétköznapokban is, például vezetés közben. Az eredményhez legalább fél év mozgásterápia kell, és az elménk, amelynek segítségével átírhatjuk a rosszul rögzült szokásainkat.

– A nők túlterheltek, és biztosan a férfiak is – mondta Regős Ilona, aki szerint már egy nő testtartásából megállapítható, hogy jól érzi-e magát a bőrében. – A klasszikus férfi-női szerepek megváltoztak, ám úgy érzem, nem kell egy nőnek megköszönnie, ha a párja elmosogat helyette, hiszen a gyerekek, a háztartás, a házasság életben tartása és a munka miatt a nők a legfontosabbat áldozzák fel: önmagukat. Ráadásul sajnos bűntudatot éreznek amiatt, ha szeretnének egy kis énidőt, ami tulajdonképpen a „működésükhöz” elengedhetetlen lenne.

Nem mindegy, hogy mikor és hol fáj

– A testrészek fájdalma is csalóka, lelki traumák vetülhetnek ki testrészekbe, vagy éppen „leválik” egy testrész az idegrendszerről, és érzéketlenné válik, akkor nagy a baj – mondta a mozgásterapeuta. – Figyelmet kell fordítani arra is, hogy mikor fáj. Például, ha bemegyünk a stresszes munkahelyünkre. Regős Ilona korunk táplálkozási szokásaiban is a tudatosság elvét erősítené. A gyorséttermek és a félkész ételek, a szénhidrátok szerinte mind-mind a kötőszövet ellenségei.