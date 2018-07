Utánajártunk: ilyen lesz az új mozi Kaposváron

Sokként érte a hír a kaposváriakat és a mozirajongókat, hogy kivonul a Cinema City Kaposvárról. Azonban az már biztos, hogy nem marad filmszínház nélkül a somogyi megyeszékhely.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az egyik legnagyobb országos mozihálózat a Cinema City múlt héten jelentette be július közepétől nem üzemelteti tovább a kaposvári mozit. Ezt azzal indokolták, hogy az utóbbi 21 évben változatlan minőségi mozizást igyekeztek biztosítani, ezért szerették volna fejleszteni a mozitermeket. Csakhogy a helyet biztosító Kaposvár Plázával nem sikerült mindkét fél számára megfelelő szerződés-hosszabbítási megállapodást kötni. Ezért aztán kivonul a multiplex a plázából és július 18-án vetítenek utoljára.

Nem sokkal ezután jött a hír: nem marad mozi nélkül a somogyi megyeszékhely, hiszen jelentkezett a megüresedett létesítményre. A tizenhat vidéki mozival rendelkező KULTIK Mozi költözik a plázába, melynek jelmondata: multik, helyett KULTIK! A cég honlapja szerint megfizethető, de magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak, s céljuk a magyar mozgóképterjesztés megkerülhetetlen tagjává válni. Megkerestük a KULTIK alapítóját, Szabó Krisztiánt, aki kérdésünkre elmondta: még augusztusban megkezdik a működést Kaposváron. – Augusztus elsejével kaptuk meg a területet – mondta el az alapító lapunknak. – A felújítás után szeretnénk augusztus közepén már elindulni, de ez attól függ, hogyan kapjuk meg a területet és hogy haladnak a munkánk. Szeretnénk még augusztusban elindulni a vászon-, hangtechnika-, vetítőgép- és székcsere után. De a fogadótér, a lobbi is átesik majd egy ráncfelvarráson.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A cég honlapján tette közzé, hogy több, mint 600 új spanyol mozifotellel szerelik fel a termeket, a vetített kép minőségéért a piacvezető Christie moziprojektorai felelnek majd, s a tűéles 3D-s élményt az X-Pand passzív 3D rendszere szolgáltatja Kaposváron. A legnagyobb mozitermet új hangrendszerrel szerelik fel, amely egyedülálló hangélményt garantál.

Szabó Krisztián elmondta: a műsortematika hasonló lesz, mint ahogyan azt a nézők az elmúlt 21 évben megszokhatták. Premiermozi marad továbbra is a kaposvári.

Hogy mi lesz a jelenlegi dolgozókkal nem tudni, egy magát megnevezni nem kívánó alkalmazottól úgy tudjuk: megkapják a felmondásukat és aztán kénytelenek lesznek új állás után nézni. Azonban arról értesültünk, hogy a multiplex felajánlott más településen pozíciókat az alkalmazottaknak. Megkérdeztük az új üzemeltetőt is, hogy mi lesz a munkatársakkal. – Ezt még egyelőre nem tudjuk – mondta kérdésünkre Szabó Krisztián. – Részünkről saját alkalmazottakat hozunk, de a meghirdetett álláshelyekre természetesen jelentkezhetnek a régi dolgozók is. Azt nem tudjuk viszont megígérni, hogy mindenkit átveszünk, de lesz olyan, aki velünk dolgozik tovább.