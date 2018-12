Munka, ami esélyt jelent a jövőre

Esélyt kapnak a barcsi romák a nemzetiségi önkormányzatnak köszönhetően. Munkalehetőség és egyben jó példa is a telepen működő mintakert, ahol különböző zöldségeket termelnek.

Egyelőre nem nagy területen, de folyamatosan termelnek zöldségeket a barcsi romák a közösségi ház közelében fekvő mintakertben. Tavasztól őszig szorgos kezek dolgoznak a parcellában, a föld sokaknak ad így nagy segítséget a mindennapok átvészeléséhez. – Sárgarépát, zöldséget, borsót és hagymát termelünk – mondta kérdésünkre Végvári Istvánné, aki már régi munkatársnak számít.

– Korábban bent dolgoztam a városban, de mindig csak két-három hónapra vettek fel, aztán rendszerint megszűnt a munkalehetőség. Ezután jött arra, hogy a mintakertben dolgozzunk a közfoglalkoztatás keretében. – Itt sokkal jobb – tette hozzá, a négygyermekes családanya a párjával együtt dolgozik itt, mint mondják: így könnyebb nekik megélni.

Orsós Ilona a kezdetektől a mintakert munkatársa, számára ez óriási segítség volt. – Régen még a fűrésztelepen dolgoztam a téeszben – mondta a barcsi asszony. – Aztán sokáig sehol sem volt munkám, leromlott az egészségem. Ilyen fájós lábbal, akármilyen állást sajnos nem tudok elvállalni, nekem ez az egyetlen lehetőségem, hogy itt dolgozok a kertben.A megtermelt zöldség egy részét szétosztják a rászoruló családok között, a többit pedig a nyári közétkeztetésbe ajánlják fel. Télen és ősszel, amikor nincs munka a mintakertben a telep rendbetételén fáradoznak a közmunkások. Az itt élők azt mondják, ez sokat hozzátesz a terület kinézetéhez, hiszen így nincs szemét az utcákon és nem nő fel a gaz a lakatlan ingatlanoknál.

Az asszonyok beavattak abba is: mielőtt itt kezdtek volna dolgozni, nem volt kertjük. – Tanácsi bérlakásban laktam – mesélte Ilona, ezért nem gazdálkodott. – Nem volt kertünk korábban, de most már van – kontrázott Végvári Istvánné is. – Korábban kerítés sem volt a háznál, úgyhogy ami megtermett, azt el is vitték mielőtt leszedhettük volna. Ezért inkább nem is csináltunk konyhakertet.

Mostanáig, mert amióta a közösségi háznál dolgozik az asszony, azóta otthon is kertészkedik.

– Pont ez a mintakert lényege – hívta fel a figyelmet Tatai Ferenc, s úgy néz ki, hogy sikerül is elterjeszteni a kertészkedést – jegyezte meg a barcsi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Most már egyre többen egészítik ki keresetüket a saját konyhakertben termett zöldségekkel. – A munkákban segítünk is, mert ha kérik, felássuk a kert helyét, vetőmagot adunk, vagy éppen tanácsokat az ültetéshez, vetéshez.

Segítséget kapnak a rászorulók

Nem csak munkát, de élelmet is kapnak a barcsi romák, mivel a Jót (t)enni Program keretében minden nap van meleg ebéd. – Naponta háromszáz adag meleg ételt tudunk szétosztani a rászorulók között – mondta el Tatai Ferenc, a barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Ebből bárki kaphat, aki 18-ik életévét betöltötte és pénzügyi vagy egészségügyi helyzete indokolja.

Ezentúl az egyedül élőket is segítik a hideg évszakban. – Télen az időseknél, gyereküket egyedül nevelőknél segítünk a fa összevágásában – emelte ki a roma vezető. – Ezt idén is megtesszük, decembertől elkezdtük ezt a munkát.

