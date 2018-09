Munka köti le a dolgos somogyi kezeket

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Magyarországon 40 olyan falu van, ahol teljes a foglalkoztatottság. A listára egy somogyi település, Hosszúvíz is felkerült.

Hazánk 3200 településének valamivel több mint egy százalékában – összesen 40 faluban – teljesen megszűnt a munkanélküliség. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrissebb adatai szerint Hosszúvíz is felkerült az előkelő listára. A településen a 31 munkaképes ember mindegyike dolgozik.

– Csak azért ilyen jó a statisztika, mert egy ember nem ment el regisztrálni – fogalmazott Máté-Botos Ivett Hosszúvíz polgármestere. – De tényleg igaz, hogy majdnem mindenki dolgozik. Marcaliban van két nagyobb üzem, amely sokakat foglakoztat, illetve van, aki a mezőgazdaságban boldogul vagy vállalkozóként keresi a kenyerét – tette hozzá Máté-Botos Ivett.

Kára is mintatelepülésnek számít a megyében. A statisztikai adatok szerint a 40 munkaképes felnőttből 39-en dolgoznak. – Ennek örülök is meg nem is – hangsúlyozta Hoffmann Ferenc polgármester. – Szép dolog, hogy egy ember kivételével mindenkinek van munkája, csak az a baj, hogy én meg nem tudok alkalmazni közmunkásnak senkit. Akinek ugyanis van valamilyen szakmája, őt nem vehetem be a programba. A települési feladatokat, mint például fűnyírás, azt vagy én végzem el, vagy megbízok valakit – mondta el lapunknak Hoffmann Ferenc.

Libickozmán is majdnem teljes a foglalkoztatottság, a 28 munkára képes ember közül csak ketten nem dolgoznak a NFSZ adatai szerint. – Pontosítanék, már csak egy munkanélküli van a faluban – fogalmazott Horváth Gábor polgármester. – Ő is korábban közmunkásként dolgozott, de most nem tudjuk alkalmazni, mert csak hárman lehetnek a programban – tette hozzá a település vezetője.

– Örülök neki, hogy majdnem mindenki dolgozik a faluban – hangsúlyozta Zenger Zsolt, Nemeskisfalud polgármestere. – A statisztika szerint nálunk csak kettő munkanélküli van, de én úgy tudom, hogy négy embernek nincs munkahelye. Sokan egyébként itt helyben, az Elesett Öregekért Alapítványnál dolgoznak – fogalmazott Zenger Zsolt.

Somogyban még öt településen alacsony a munkanélküliség. Somogysimonyiban kettő, Patcán, Rinyaújnépen és Szorosadon három, Somogydöröcskén pedig öt embernek nincsen munkája.