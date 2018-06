Munkahelyi balesetek – az élelmiszeripar a legveszélyesebb

Míg az országban összességében kevesebb munkahelyi baleset történt az idei év első negyedévében, mint az azt megelőző időszakban, nem így volt ez Somogy megyében, derült ki a Somogy Megyei Kormányhivatal adataiból. A legveszélyesebbek listája csak kissé változott, továbbra is az élelmiszeripar van a sor elején.

A megyében az idei év első három hónapjában 163 olyan munkahelyi baleset történt, amelynek következtében három munkanapnál hosszabb ideig munkaképtelenné váltak dolgozók. A leggyakrabban még mindig a feldolgozóiparban történnek balesetek, ide tartozik az élelmiszer-, a vegyi- és a textilipar is, de nem sorolják ide a gépipari cégeket.

Összesen 41 szerencsétlenség történt ebben a szektorban, de az igazgatás-oktatás területén is magas a balesetszám. Három hónap alatt huszonöt esetben szenvedett dolgozó balesetet ilyen munkahelyen, a hatóság ide sorolja az önkormányzatok által végzett közfoglalkoztatást is.

Egy évvel korábban egyébként összesen 153 balesetről adott tájékoztatást a Somogy Megyei Kormányhivatal, s akkor is feldolgozóipari munkahelyek voltak a legveszélyesebbek 37 esetszámmal. Súlyos baleset tavaly ilyenkor összesen három történt, s ebből kettő halálos kimenetelű volt. Idén szerencsére csökkent ezek száma, s eddig egyetlen tragikus kimenetelű baleset sem történt a megye munkáltatóinál.

A balesetek okai is változatlanok, elsősorban leesések, valamint vágások és szúrások miatt válnak keresőképtelenné a dolgozók munkahelyükön. De előfordultak ütközésekből adódó sérülések, például egy esetben targonca sodort el egy munkavállalót, de arra is volt példa, hogy mozgó munkaeszközből kirepülő anyag okozott sérülést. Eddig csak kisebb számban fordultak elő égési sérülések forró anyagok, vagy tárgyak miatt. De veszélyes anyagok, mint savak és lúgok okoztak komoly sérüléseket. Somogy megyében 2018 első negyedévében még arra is volt példa, hogy állattámadás áldozata lett munkavállaló.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A munkavédelmi hatóság tizenhárom helyen végezte el a munkabaleset hatósági vizsgálatát, ám csak öt esetben szabott ki bírságot súlyos veszélyeztetés miatt. Ennek mértéke összesen 1 millió 285 ezer forint volt.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya által összeállított országos statisztikából kiderült az is, hogy a középvállalatoknál a középkorú dolgozók vannak leginkább veszélyben. Velük történik ugyanis a legtöbb szerencsétlenség. Az egész ország területén az első negyedévben 4541 baleset történt, a legtöbb a kiskereskedelemben, az élelmiszergyártásban, a közúti jármű és a gumi, műanyag termék gyártása során. De veszélyesnek számít már a hulladékgyűjtés is, hiszen csak idén 130 baleset történt ilyen cégeknél.

A legbiztonságosabbnak pedig a balesetmentes reklámpiac, halászat, vízi szállítás, és a műsorszolgáltatás tűnnek.

A mezőgazdaság is veszélyes üzem

A magyaratádi Barátság Szövetkezetnél eddig nem történt munkabaleset, ennek érdekében mindent el is követ a társaság, tudtuk meg Lackovics Sándor elnöktől. – Igyekszünk olyan környezetet teremteni, hogy ne érje a kollégáinkat baleset – mondta a cégvezető. – Ilyenkor, az aratási időszak közeledtével pedig még nagyobb odafigyeléssel dolgozunk, hiszen egy esetleges balesetnek azon túl, hogy komoly sérülés is lehet a következménye, jelentős anyagi kárt is okozhat.

A cégvezető elmondta, hogy arra egy külön szakembert foglalkoztatnak, hogy a munkavédelmi feltételek mindenképpen teljesüljenek még a felfokozott nyári időszakban is.