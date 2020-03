Mustármaggal frissítik fel a szőlőt

Újdonság, hogy tavasztól már mustárvetőmag-ter­mesztéssel is foglalkozik az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. Ehhez készítették elő a talajt a szántón egy 420 lóerős erőgéppel.

A Balaton Agrár Zrt. napokon belül 21 hektáron új szőlőültetvényt is telepít. – Még az ősszel 17 hektáron vágtunk ki olaszrizlinget – mondta Tavaszi József, a Balaton Agrár Zrt. elnöke. – A szőlőültetvény csaknem 35 éves volt, elkerülhetetlenné vált a felrissítése. A felszámolt terület egy részén mustárvetőmag-termesztéssel kezdünk foglalkozni, ehhez a héten készítettük elő a talajt. Bár ez a növény számunkra teljesen új üzletág, mégis bízunk a sikerben. A mustárvetőmag előállításáról egy termeltető céggel kötöttünk megállapodást, a társaság folyamatosan gondoskodik az áru átvételéről. A növénynek fontos másodlagos hatása is van, gyökérzete pusztítja a fonalférgeket.

A dolgozók március végén, április elején 21 hektáron telepítenek új szőlőültetvényt, a chardonnay-n kívül Irsait is, közel 70 millió forintot fordítanak a fejlesztésre. Tavaszi József azt mondta: a szőlő hullámzó bevétellel gyarapítja a cég forgalmát. A gyenge termésmennyiség és a csapnivaló felvásárlási árak miatt tavaly rossz idényt zártak, de abban reménykednek, hogy az idén normalizálódik a helyzet. Összességében 160 hektáron termesztenek szőlőt, hét fajtával foglalkoznak, a Királylánykán és a Zweigelten kívül Csabagyöngyével is.

– Szinte minden lehetséges forrást műszaki-technológiai korszerűsítésre költünk – mondta. – Most már egyre kevesebb dolgozó látja el a feladatot ugyanakkora területen, mint négy-öt éve. Tavaly 350 millió forintot használtunk fejlesztésre, a szüretelő kombájnon kívül egy 420 lóerős erőgépet is beszereztünk. Gépesítési programunkat 2020-ban folytatjuk. Az idén 40 millió forintból a szüretelő kombájnhoz csonkázó és permetező egységet is vásárolunk, s egyéb olyan felszereléseket tervezünk, amely a termelés hatékonyságát javítja.

– A műtrágyaszórás és a talajmunka után a gabona tavaszi fejtrágyázása bőségesen ad munkát – mondta Tavaszi József. – Kihasználjuk az enyhe időjárást. A hagyományos szántóföldi növényeken kívül búza és napraforgó-vetőmag előállításával is foglalkozunk. Cégünk több lábon áll, ez különösen manapság lehet fontos.

Növényvédő szereket várnak, kimaradnak a szállítmányok

Az elnök szerint a koronavírus-fertőzéshullám megbecsülhetetlen anyagi károkat okozhat a világgazdaságban. Sok termelőben felvetődhet az is, hogy időben megérkeznek-e az olasz növényvédő szerek. – Cégünk nagyobb tétel mű­trágyát és növényvédő szert vásárolt. Ez szerencsére bőven elég a tavaszi rajthoz – mondta Tavaszi József. A gabonaexport kapcsán megjegyezte: az ordacsehi vállalkozás raktáraiban több mint 3000 tonna búza, kukorica, és napraforgó van, ezek kiszállításáról korábban már többször egyeztettek az egyik somogyi felvásárlóval. A napokban négy kamiont indítottak volna útnak Olaszországba, ám tekintettel a kialakult helyzetre, a járművek nem szállították el a rakományt.