Mustkóstolás, traktorozás, tűzzsonglőr show a fesztiválon

Mihály-napi kavalkáddal köszöntötték az őszt Marcaliban. A borászok és sajtmesterek bemutatóját, valamint a mustkóstolást kulturális programok fűszerezték az Érik a szőlő elnevezésű fesztiválon.

A kétnapos rendezvénysorozat programjaival és kínálatával az ősz sokszínűségét és a szüreti hangulatot ötvözte. A szüretet a must- és borkóstolás, a traktorozás, néptáncos összeállítás idézte meg, Mihály nap jegyében az óvodások adtak műsort, a pásztortűz jelképeként pedig tűzzsonglőr show volt. Az ősz sokszínűsége a műfaji kavalkádban, a kirakodóvásárban, valamint a szőlőhegyi terményszentelő misében volt jelen. A szervező marcali Kulturális Központ vendégtelepülést is hívott a Marcali Járásból: a „Kultúrpontban” Kéthely mutatkozott be értékeivel és gasztronómiájával.

Mihály-napi ízlelő is volt, a szüreti asztalra a Marcaliban rendezett idei főzőversenyek nyertes csapatai tettek finomabbnál finomabb kóstolót. Bereczk Balázs alpolgármester köszöntötte a Marcali német testvérvárosából, Künzelsauból az ünnepre érkezett delegációt is.

Terményszentelők

Az őszi fesztivál keretében adta át Bereczk Balázs alpolgármester a marcali önkormányzat pályázatán elnyert Szép Otthon címeket és táblákat. A kétnapos rendezvénysorozat a vasárnapi szőlőhegyi terményszentelő misével ért véget. A hagyományokhoz híven a Szent Orbán kápolnában Kiss Iván címzetes prépost megáldotta a zöldség- és gyümölcskosarakat, megköszönve mindazok munkáját, akik szántottak, vetettek és arattak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS