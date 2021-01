Mutatjuk, kiket fotóztunk először Tündérszépek versenyünkre!

Egyre többen jelentkeznek Tündérszépek versenyünkre, hogy megnyerjék a tízmillió forint összdíjazású verseny nyereményeit és hogy elinduljon modellkarrierjük. Az első három lány fotósorozatát már el is készítettük, ők már izgatottan várják február 15-ét, mikor kezdetét veszi a megmérettetés.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kopeczky Pannát már ismerhetik olvasóink, hiszen elsőként jelentkezett versenyünkre. A 18 éves zamárdi lány barátai biztatására jelentkezett. Elmondta: a Tündérszépek egy olyan lehetőség számára, amit eszébe sem jutott kihagyni, hiszen modellkarrierről álmodik. Érdekli még az ingatlan értékbecslés és a kereskedelem is, így lépve édesapja nyomdokaiba. A fotózáson nagyon jól érezte magát, mi is örömmel dolgoztunk vele, és ez a képein is visszatükröződik. A fotózásról készült videót itt, vagy a sonline.hu portálunk Youtube csatornáján tekinthetik meg az érdeklődők. Tündérszépek

Pintér Kitti 27 éves és Lengyeltótiból érkezett a fotózásra. Ő sem ismeretlen olvasóink előtt, hisz indult már korábbi szépségversenyünkön, akkor még saját galériával. Most nekünk szavazott bizalmat, hogy elkészíthessük képeit – természetesen ingyen – és az elkészült sorozatot látva, sikerült megfelelünk, és egy nagyon jó galériát elkészíteni.

Lempel Nóra Lili 24 éves, és filozófusnak tanul Budapesten az egyébként Barcson élő lány. Cserfessége sokat segített abban, hogy igazán jó fotók készülhessenek róla. A vizsgákat erre a félévre sikeresen teljesítette, így teljesen a versenyre koncentrálhat. Elmondása szerint élete eddig is különleges kalandok sora volt, melybe nagyon jól illeszkedik a mostani Tündérszépeken való indulása.