Muzsikaszóra kezdődött el a somogyi fesztiválszezon

Villámcsődülettel hívták fel a figyelmet a kaposvári zeneiskolások a 20 nap múlva kedződő FALU összművészeti fesztiválra. A megyében nyáron igazi kulturális kavalkád várja az érdeklődőket, a zenei paletta igen csak színesre sikeredett.

– De szeretnék páva lenni – egy női hang csendült fel szerdán délután Kaposváron. Majd több gyerek jelent meg a Kossuth tér minden szegletén. Kezükből nem hiányzott hangszerük sem. Major András vezetésével összeállt a csapat, amely a hangszeresek mellett vokalistákkal is kiegészült.

– Örültünk, hogy a fesztiválon a komolyzenét is be tudjuk mutatni, népszerűsíteni – mondta Szabó Klaudia. A Liszt Ferenc Zeneiskola intézményvezető-helyettese hozzátette: a rendezvényen lesznek zeneovis foglalkozás, a művésztanárok hangversenyei, kamarakoncertek, valamint az iskola kamarakórusa is fellép.

– Úgy gondolom, hogy az országban sok összművészeti fesztivál van, de Kaposváron nincs ilyen – tette hozzá Szabó Klaudia. – Itt megjelenik a népművészettől a népzenén, a néptáncon át minden. Az embereknek arra van szükségük, hogy kitágítsuk a sprektumot, hiszen sok zenei kuriózum van, amire felfigyelhetnek. Bízom benne, hogy a programokon való részvétel után szívesebben látogatnak el egy népi, egy komolyzenei vagy egy jazz koncertre.

– Szerettük volna a járókelőkkel megismertetni a fesztivált, ami húsz nap múlva kezdődik, szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna – mondta Lengyel Gábor. Szilvásszentmárton polgármestere hozzátette: az esti nagykoncertek mellett a Csiky és a Roxinház művészeinek előadása, a Folk völgyben erdélyi, felvidéki énekesek, együttesek színesítik a kínálatot. Táncház, kézműves udvar, falu félmaraton és helyi vendégszerető borosgazdák is várják a fesztiválozókat.

– Egy zselici falusi lakodalmat is bemutatunk, a hagyományos kikérővel fúvósokkal, kaláccsal. Aki kedvet kap hozzá és időben jelzi, helyben is örök hűséget esküdhet – tette hozzá Lengyel Gábor.

Népi, rock, elektronikus vagy éppen retro zene. Tucatnyi fesztivál színesíti a nyarat Somogy megyében. Az idén újabb rendezvényeken szórakozhat a közönség. Mintegy 20 helyszínnel jelentkezik Európa egyik legnépszerűbb vízparti fesztiválja július 4-8 között. A Balaton Soundon az öt nap alatt olyan világsztárok lépnek színpadra, mint a 2017-ben Grammy díjjal jutalmazott The Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, vagy Alesso. DJ Snake először érkezik Magyarországra.

Július 20-21-e között a retro zenéjé lesz a főszerep Fonyódon. Posza Róbert főszervező elmondta: Dr. Albanon kívül tizenhárom magyar fellépő is segítségünkre lesz az időutazásban. Megemlítette: a harmadik alkalommal megrendezett kétnapos fesztiválra a fiatal korosztály mellett az idősebbek is szívesen ellátogatnak.

A RockBalaton lett a Sonline.hu-n olvasóink legjobban várt fesztiválja. Az idén már négy napon át, augusztus 9-12-e között minden eddiginél több fellépővel, számos új zenekarral, a rock magyar legendáival találkozhatnak a rajongók.

Július 16-án hétfő délután startol az egy hetes kultúrőrület Balatonbogláron. A Babel Sound Interaktív Világzenei Fesztivál az idén is szélesre tárja kapuit a világ minden tájáról érkező zenészek és a közönség előtt. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozat nemcsak a felnőttekre, hanem a gyerekekre is gondol.

A Samsara Fesztivál a jóga, zene, a tánc és a természet szerelmeseinek pszichedelikus összejövetelét pedig harmadik alkalommal rendezik meg a Siófok melletti Töreki erdőben augusztus 6-12 között. 26. alkalommal ismét a balatoni borék lesz a főszerep Balatonlellén augusztus 3-12 között. A Boglári Szüreti Fesztivál idén pedig 41. alkalommal rendezik meg augusztus 17-20 között.

Kaposváron augusztusban pedig a komolyzene lesz főszerepben. A kilencedik Kaposfesten augusztus 13-19 között felcsendül Bach, Brahms, Mozart, Beethoven, és még sok-sok fontos szerző alapműve is.