Motoron és tűzoltóautón is érkeztek a Mikulások

A Mikulás csokival és szaloncukorral is megajándékozta csütörtökön a gyerekeket, s bár igen mozgalmas napja volt, szerencsére mindenhova oda ért.

– Milyen ünnepi dalt ismertek? – kérdezte a Mikulás csütörtök délután a megyei könyvtárban a gyerekcsapatot. A produkció tökéletesen sikerült, a jutalom nem maradt el, mindegyik kisdiák szaloncukrot kapott. Öt kaposvári általános iskola 130 diákja ment el a téka hagyományos rendezvényére, ahol Roli bohóc énekelt-táncolt.

A Széles Út Egyesület motoros Mikulásai kilencedik alkalommal vonultak végig Kaposváron: kitettek magukért, két naposra nyúlt az ünneplés, csütörtökön a Pécsi utcai és a kaposszentjakabi óvodába látogattak el, s felkeresték az Ökumenikus Szeretetszolgálatot és a kórházban a gyermekosztályt is. Húsz motoros csatlakozott a konvojhoz, stílusosan valamennyien Mikulás jelmezbe bújtak.

Motoros mikulások

– Minél több gyermeknek szerettünk volna örömet okozni – mondta Benei Tibor, a rendezvény ötlegazdája. – A tagok első szóra vállalták a felvonulást, s mindenhol kedvesen, barátságosan fogadtak, s eldőlt: jövőre tovább folytatjuk a programot.

A Mikulás a siófoki kórházba is ellátogatott, szán helyett tűzoltóautóval érkezett és ezúttal Szuperhősök is csatlakoztak a csapathoz: meglepetésként egy tűzoltóautó emelőkosara emelte fel őket az első emeletre. Családias hangulatú ünnepségnek adott otthont a megyei rendőr-főkapitányság, ahol gyerekműsorral szórakoztatták a vendégsereget, a télapó puttonya finomságokkal teli csomagokat rejtett. Mikulás tusa, fotózkodás a város karácsonyfája előtt, s szelfizés a Miklulással: a Kossuth téren csütörtök délután is nagy volt a jövés-menés.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere nyitotta meg az ajándékkuckót, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet pavilonjában veszik át a cipősdoboznyi ajándékokat. Elsősorban játékot, könyvet várnak a szervezők, s azt kérik, hogy a dobozra írja rá mindenki, hogy mennyi idős fiúnak, lánynak szánják a meglepetést. Bacza Barbara intézményvezető azt mondta: három éve kezdték az ünnep előtti gyűjtést. A felajánlások nagy segítséget és örömet jelentenek a családoknak, s az ajándékokat december 16-ig várják.

