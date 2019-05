Nagy széllel érkezik a hűvösebb idő

Szeles, délelőtt borongós, délután napsütéses időjárásra számíthatunk Somogy megyében.

Csütörtökön élénk, a megye északi térségében erős, olykor viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. Lecsökken a zivatarok esélye. Délelőtt még sok felhő várható, kisebb záporok, szemerkélés előfordulhat, de kiterjedt, tartós eső nem várható. Délután csökken, szakadozik a felhőtakaró, egyre tartósabban kisüthet a nap is. Az évszakos átlagnál több fokkal alacsonyabb hőmérséklet várható.

Orvosmeteorológia Csütörtökön nem érkezik front térségünkbe. Elsősorban a középső országrészben és a Duna vonalától keletre marad változékony az idő, az itt élők tapasztalhatnak vérnyomás-ingadozást, keringési és légzőszervi problémákat. A napok óta tartó terhelés következtében intenzív tünetek is felléphetnek. A szél nagy területen megerősödik, és viharos széllökések is előfordulhatnak, ennek hatására fokozódó fejfájásra kell készülni.

.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 11,

csütörtök délután 18,

péntek reggel 10 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

Pénteken, a Dunántúl területén nagyobb valószínűséggel friss északi szélben napos, csapadékmentes, melegedő idő alakul ki, míg a Duna vonalától keletre még marad a változékonyság, záporokkal, zivatarokkal, északon akár tartósabb esővel is.

– Szombaton általában a napsütésé lesz a főszerep. Az eddigieknél kevesebb helyen alakulhat ki csapadékgóc, de továbbra is előfordulhat egy-egy az országban. A Tiszántúl térségében van rá leginkább esély. Emelkedik a hőmérséklet.

– Vasárnapra ismét labilisabbá válhat a légkör felettünk. Változóan napos-gomolyfelhős időben elszórtan, de sokfelé alakulhat ki heves zápor, zivatargóc is.

– A jövő hét első napjaiban előreláthatólag marad a változékonyság, az évszakos átlagnál kissé hűvösebb, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárási helyzet.