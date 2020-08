Nagy szerepe van a csapatmunkának a járvány terjedésének megállításában

A nemzeti konzultáció segítségével olyan intézkedéseket hozhat a kormány, amelyeket az emberek is pártolnak.

A válaszadás határidejét augusztus 31-ig meghosszabbították, így a nyári szabadságon lévők is élhetnek véleményadási jogukkal. A dél-somogyi kistelepüléseken a legtöbben nem hagyták az utolsó napokra a válaszadást.

Kerékpárral vitte haza az ebédet délben Pap Kitti Kastélyosdombón. A fiatal édesanyának fontos, hogy elmondhatta a véleményét a koronavírus elleni védekezésről, mert aggódik a családjáért. Egy 7 éves, szívbeteg kislánya van, akit Budapestre is visznek gyógykezelni, de a járvány kitörése óta meggondolják, hogyan vágnak neki az útnak. A konzultációs kérdőívet kitöltve küldte vissza postán.

– Nálunk már mindenki válaszolt a kérdésekre, bennünket biztosan nem érint már a határidő hosszabbítása! – jelentette ki a 67 éves Papp Ferenc, aki nyugdíjazása előtt 40 évig dolgozott Pécsen a Magyar Aszfaltnál. Az egykori útépítő azt bizonygatta, hogy azért vett részt a konzultáción, hogy összefogva javíthassanak az ország, különösen a vidék helyzetén. A férfi elmondta: a vírus előretörésétől tart, de számára biztató, hogy nem tud olyan esetről, hogy a környéken jelentkeztek volna a tünetek valakin.

Kastélyosdombóhoz hasonlóan a többi dél-somogyi kistelepüléseken is élénk érdeklődést váltott ki a nemzeti konzultáció, a horvát határhoz közeli falvakban is sokan éltek a válaszadás lehetőségével. Az idősek általában a segítőiket kérték meg, hogy adják postára a válaszborítékokat. Így tett Ladon a 82 éves Nagy Jánosné is, aki szomszédasszonyát, Czompó Ernőnét kérte meg erre. Mindig nézi a tévében a híreket, és a kormány járványellenes intézkedéseivel elégedett, mondta.

– A nemzeti konzultáció számomra azért fontos, mert közösen mindent meg kell tennünk azért, hogy mielőbb csökkentsük a járványveszélyt – emelte ki Czompó Ernőné, aki az egészségügyi és az idősotthonok megvédését tartotta a leglényegesebbnek, de azt helyeselte, hogy amennyiben indokolt, akár zárjuk le a határokat is a vírus terjedése előtt.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője bejelentette: a legfrissebb összesítés szerint már 1 millió 400 ezren töltötték ki a konzultációs íveket.