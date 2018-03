Nagyatádon konzervgyárat és vasutat kértek

Vona Gábor szerint pártja képviselőjelöltje a legerősebb az ellenzékiek között Siófok térségében, s kormányváltó hangulat van az országban.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt a párt pénteki siófoki lakossági fórumán, hogy a Fidesz akarja fenntartani a migrációt, amivel manipulálják az embereket. Vona szerint a választásnak nem az a tétje, hogy bevándorló, hanem az, hogy kivándorló ország leszünk-e. A Jobbik elnöke arról is beszélt, hogy április 8-a az elkövetkező 20 évről fog szólni, pártjának pedig megvan az esélye arra, hogy demokratikus úton leváltsa a kormányt.

Vona Gábor úgy fogalmazott, hogy a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, míg a siófoki központú Somogy 4-es választókerület legerősebb ellenzéki képviselőjelöltje szerinte Potocskáné Kőrösi Anita. Nagyatádon százhatvan ember várta Ander Balázs országgyűlési képviselőjelöltet és Vona Gábort. A Jobbik elnöke elmondta: úgy érzi, felcsillant a remény az emberekben a változásra. Többen felhívták a figyelmet a földtörvény visszásságaira, s sürgették a konzervgyár és a Balatonszentgyörgy–Somogyszob vasútvonal újraindítását. Marcaliban zárult a megyei körút, ahol megtelt érdeklődőkkel a művelődési ház. A fórumon Steinmetz Ádám országgyűlési képviselőjelölt is válaszolt a kérdésekre. Elmondta többek között azt is, hogy szívén viseli a marcali kórház sorsát, amely a választókerület egyik legnagyobb kihívása. S mivel nem kíván megélhetési politikus lenni, ezért ha megválasztják, akkor egy évi országgyűlési képviselői fizetését is felajánlja a kórház javára.