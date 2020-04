Nagyüzemben főzik az ebédet a falu konyháján, az óvónők is ott segítenek, ahol csak tudnak

Naponta csaknem kétszázötven adag ételt főznek a mernyei iskolai konyhán. A helybeliek a koronavírus-fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzet és részleges kijárási korlátozás alatt is állandóan számíthatnak a segítségre. Az óvodások és iskolások mellett a szépkorúaknak is főznek, a hétvégi leállás után hétfőn teljes erőbedobással folytatják a munkát.

– A konyha dolgozói nagyobb tétel ételtartó műanyag dobozokat kértek nemrégiben, amit rögtön leszállítottunk igényeiknek megfelelően – mondta ottjártunkkor Jáger Róbert, Mernye polgármestere. – A konyhán dolgozó csapatban példás az összhang, s az eddigi visszajelzések alapján egyértelműen kijelenthető: mindenki maximálisan jól kezeli a helyzetet. Nemcsak Mernyén, hanem Somogygesztibe, Polányba, Felsőmocsoládra, Szentgáloskérre továbbá Ecsenybe is szállítunk az itt készült ételből. S ha a szülők igénylik, akkor a Kaposváron tanuló diákok étkezését is megoldjuk.

Megfelelő mennyiségű alapanyagon kívül az egyszer használatos tárolóedényekből is feltankolt az önkormányzat. Csaknem hatezret vásároltak, a lefóliázott dobozok katonás rendben sorakoznak a konyha polcain minden hétköznap.

Jáger Róbert azt mondta: a helyi kisbolt is segít az ellátásban. A megrendelt élelmiszert kiszállítják azoknak az idősebb mernyeieknek, akik az ajánlásokat megfogadva a koronavírus-járvány alatt otthon maradnak.

Az óvodákban sem állt le teljesen az élet, hiszen teljes körű fertőtlenítéssel egybekötött tavaszi nagytakarítás zajlik a legtöbb somogyi intézményben a múlt hét óta. Óvónők, dajkák, pedagógia asszisztensek ablakot, függönyt, játékokat mosnak, de akad olyan település is, ahol szájmaszkot varrnak, vagy ebédet szállítanak. Az intézmények ügyeleti rendszerben működnek, a nyárra ütemezett karbantartási munkálatok is megkezdődnek a kényszerszünet idején.

Halomba rakott legófigurák, száradó plüssmackók, gazdájukra váró váltócipők sorakoznak a csendes csoportszobákban az óvodákban. A dolgozók a játékok, bútorok, berendezések megtisztításán dolgoznak a rendkívüli helyzetben minden nap.

Videós képességfejlesztés otthon

– Mindössze egyetlen kisgyermek igényelte az ellátást nálunk, akinek a szülei a szociális szférában dolgoznak. Kollégáim részéről természetes hozzáállás, hogy megtegyünk mindent a vírus terjedése ellen, erre már korábban is felhívtuk a szülők figyelmét, az Emberi Erőforrások (EMMI) által közzétett felhívásoknak megfelelően – mondta el lapunknak Csabainé Kósz Erika, a kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda vezetője. Hozzátette: ígéretet kaptak a fenntartótól, hogy a nyárra ütemezett karbantartási feladatokat is előbb elkezdik. Az egyik tagintézményben a lámpatestek cseréjére kerül sor, a Bajcsy utcai óvodában az előtér járólapcseréjét kezdik el. – A rendkívüli helyzet következtében minden bizonnyal átgondolják majd a nyári zárásokat is, hiszen dolgozóinknak a takarítások után szabadságot kell kiadnunk, így a nyárra már kevesebb marad – folytatta a vezető.

Az Oktatási Hivatal módszertani ajánlást készített az óvodapedagógusok számára is, amelyben arra kérik őket, hogy a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlhatnak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket a szülőknek, amelyeket gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak. Mindezt természetesen infokommunikációs eszközön keresztül.

A vidéki óvodákban is hasonló a helyzet, Böhönyén az óvónők a családoknak is segítenek.

– Településünkön az óvónőknek nagy felelőssége van a hatásos kommunikáció biztosítása érdekében, ezt kihasználva folyamatosan segítjük a családokat, hogy jusson el hozzájuk az információ a tényleges helyzetről, és emellett kiemelten felhívjuk a figyelmüket a higiéniára – mondta el Mezőfi Attiláné, a böhönyei Gézengúz Óvoda vezetője. Kiemelte: nem intézménybezárást hirdetett a fenntartó, az ügyeleti rendszer működik azok számára, akik sehogy sem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését, rendelkezésre állnak. Előírás azonban, hogy öt gyermeknél több nem tartózkodhat egy csoportban. – Az óvoda dolgozói rendkívül családcentrikusan dolgoznak, sok esetben egyéni segítségnyújtást is vállalnak, van aki szájmaszkokat varr, többen az étkeztetés megszervezésén dolgoznak – tette hozzá a vezető.