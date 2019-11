Nálunk tanulhatnak a temesvári óvónők

Hat óvónő látogatott el a napokban a kaposvári Temesvár Utcai Tagóvodába. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Az erdélyi óvodapedagógusok a Zene-bona tehetségműhely tevékenységével ismerkedtek.

– Évekkel ezelőtt, amikor óvodánk negyven éves volt, akkor vettük fel a kapcsolatot a temesvári Bartók Líceum 10.sz Óvodájával-mondta Torma Tamásné, a kaposvári óvoda vezetője.

– Mivel Temesvár Utcai Óvoda a nevünk… – tette hozzá. A kapcsolat néha lazábban, máskor szorosabban alakult. Az Erasmus+ pályázat, amely határon túli partnerintézmények „jó gyakorlatának cseréjét” segíti, szorosabbra fogta a két óvoda kapcsolatát is.

– A lényeg, hogy a közösen összeállított programok mindkét óvodában megvalósuljanak a helyi sajátosságoknak megfelelően – mondta Torma Tamásné, óvodavezető. A Temesvár Utcai Tagóvoda óvónője, Dániel Erika egy prezentáció keretében mutatta be a Zene-bona tehetségműhelyt, amelynek programját ajándékba adták a temesvári óvónőknek.

– A kaposvári óvoda programjának egyes elemeit biztosan beépítjük saját tevékenységünkbe-mondta az Erdélyből érkezett Barabás Mónika, óvodapedagógus.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a néptáncra, népdalokra, mert ezek ismerete gazdagítja a magyarság tudatot, amire nagy szükségünk van. Magyar nyelvű óvodaként nagy szerepünk van abban, hogy minőségi programunk legyen, tudjunk pluszt nyújtani, hiszen ez motiválja a szülőket, hogy hozzánk járassák a gyermekeiket-tette hozzá. A temesvári óvodába ötvenegy gyermek jár. A létszám fele magyar, a többiek vegyes házasságból születtek. Valamennyien hamarosan a gyakorlatban is találkozhatnak a kaposvári gyerekek által kedvelt program elemeivel. A Temesvár Utcai Tagóvoda a megvalósításhoz ajándékokkal is kedveskedett: program mellett hangszereket küldenek az erdélyi gyerekeknek, a vendég óvónőknek pedig a programon kívül Kaposvárt és környékét is bemutatták.