Naponta szállítják az ételt a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

A járványhelyzettől függetlenül mindenki számíthat az önkormányzat segítségére Böhönyén. Zsoldos Márta Piroska, a település polgármestere szerint a szociális ellátás megfelelő színvonalú, amelyet az emberek visszajelzései is rendre igazolnak.

Naponta közel kétszáz embernek szállítják házhoz az ételt a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai. Ennek egy részét az egyházmegyei központ ingyen biztosítja, a másik felét pedig a település konyháján készítik el. Az élelmezésvezető a heti menüt igyekszik úgy összeállítani, hogy a helyiek mindig változatosan tudjanak étkezni. Ezen a héten például négyszer is készítettek hal és húsételeket, de kolbászos bab, gomba és gyümölcsleves is került az ebédlőasztalra.

Bácsiné Nemes Zsuzsanna hetente több alkalommal rendel ételt az önkormányzattól. A nyugdíjas asszony nemcsak az ebéddel, hanem a kiszolgálással is teljesen elégedett. Elmondása szerint az önkormányzat munkatársai gyakran megkérdezik tőle, mire van szüksége, kéréseit pedig szinte kivétel nélkül teljesítik. Hasonlóan vélekedett a szociális ellátásról Fehérvári Józsefné is. Az idős, egyedülálló özvegyasszony ingyen kapja az ebédet. Ottjártunkkor éppen rizses húst vittek neki a szociális munkások. Fehérvári Józsefné kiemelte: nagyon kedvesen bánnak vele az önkormányzat dolgozói, akikre baj esetén is mindig számíthat.

– Többféle támogatást nyújtunk az embereknek – fogalmazott Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere. – Az anyagi segítség mellett tárgyi adományokat is tudunk biztosítani a rászorulóknak, a szociális földprogramunk keretében ötezer forint értékben vásárolhattak vetőmagot az emberek. Ennek köszönhetően idén 145 családot támogattunk. Segítjük azokat is, akiknél gyermek születik, de gyász idején is lehet számítani az önkormányzatra. A járvány kezdete óta százhetvenkilenc rászorulónak adtunk háromezer forint értékű segélycsomagot, amelyben fertőtlenítő és tisztítószer volt.

Kérhetnek bevásárlást, takarítást

– Minden böhönyei családnak juttattunk szájmaszkot, az idősekre különösen figyelünk – folytatta a polgármester. – Azoktól, akik igényelnek ebédet, a csomagolás és a kiszállítás költségét átvállalta az önkormányzat, így havonta 3300 forintot „takarít” meg az étkező. Hétfőtől péntekig biztosítunk ételt az időseknek. Emellett kérhetnek bevásárlást és takarítást, de az egyéni kéréseket is megpróbáljuk teljesíteni. A feladatokat a szociális szolgálat tizenkét munkatársa és önkéntesek látják el – tette hozzá Zsoldos Márta Piroska.