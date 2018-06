Napos, száraz, fülledt meleg lesz hétfőn Somogyban – az égen megjelennek a gomolyfelhők, de csapadékra nem kell számítani.

– Többnyire napos, száraz, fülledt, meleg idő lesz, gomolyfelhőkkel hétfőn Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Gyenge változó irányú szél fúj. Éjjel sem valószínű csapadék, csillagfényes, nyugodt időre számíthatunk.

A hőmérséklet átlaga

hétfőn reggel 19 fok

hétfőn délután 30 fok

kedd reggel 20 fok

A folytatás

Kedden és szerdán összességében napos, de gomolyfelhős, elszórtan záporokkal, zivatarokkal tarkított, fülledt, az évszakos átlagnál melegebb időjárás várható. Csütörtökön előreláthatólag egy hidegfront hatására átmenetileg hűvösebb levegő áramlik térségünkbe, és továbbra is kialakulnak záporok, zivatarok.

Pénteken, továbbá a hétvégén erősen felhős, illetve napos területek, valamint időszakok váltakoznak. Fokozatosan melegszik a levegő. Emellett esőre, záporesőre, zivatarra egyaránt számíthatunk, de természetesen nem az ország egész területén.

Orvosmeteorológia

Hétfőn is marad a meleg, fülledt, de frontmentes idő, így a melegre érzékenyeknek az elmúlt napokban tapasztalt panaszokra kell továbbra is számítani. Fáradtság, alvászavarok, dekoncentráltság, fejfájás, egyeseknél migrén jelentkezhet. A fülledt, magas páratartalmú levegő sokakat megviselhet, de főként az idősek, valamint a szív- és érrendszeri panaszoktól szenvedők számára lehet megterhelő, vérnyomás-ingadozás, nehézlégzés, rosszullét is felléphet. A kialakuló zivatarok területén átmenetileg az asztmások állapota is romolhat. Az UV-sugárzás szintje 11 és 15 óra között többfelé erős, néhol nagyon erős fokozatot ér el, célszerű lesz gondoskodni bőrünk védelméről. A meleg időben ne feledkezzünk meg szervezetünk megfelelő mennyiségű folyadék-utánpótlásáról sem, kerüljük a nehéz, zsíros ételek fogyasztását! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Hétfőn a nyugati, északnyugati tájak kivételével több tájegységünkön előfordulhatnak lokális jellegű záporok, zivatarok, a Dunától keletre egy-egy hevesebb zivatar is kialakulhat, így számítani kell vizes, csúszós útszakaszokra, lokálisan kialakuló vízátfolyásokra, hirtelen lecsökkenő látástávolságra, illetve a viharos széllökések miatt jelentősen romló menetstabilitásra. Helyenként az élénk délnyugati szél zivataroktól függetlenül is ronthatja az autók egyensúlyát. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. (forrás: Időkép)