Napról napra hízik az aszfaltcsík az R67-es úton

A jó időt kihasználva van, ahol már aszfaltoznak, betonoznak, és burkolják az árkokat is; 2018 márciusa óta építik a R67-es gyorsforgalmi utat, ami Kaposvárt közi össze a Balatonnal. A tervek szerint 2019 harmadik negyedév végére készülnek el a munkálatokkal.

Aszfalttal teli munkagép haladt Somogyaszaló határában. Egy másik speciális jármű is követte, melynek az volt a dolga, hogy ellenőrizze: mennyi anyag, milyen vastagon ömlött az úttükörbe. A 190 fokos aszfaltot lapátokkal és úthengerrel egyengették el. A beépített aszfalt mennyisége eléri a 15 ezer tonnát a beruházás végére.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a 67-es számú főút Kaposvár–M7-es közötti szakaszának kivitelezési munkái 2018 márciusában kezdődtek meg. A megelőző feltárási munkák befejeződtek, jelenleg a szakfelügyelet keretében előkerült régészeti leletek feltárása van folyamatban. A fakitermelés is befejeződött a nyomvonalon és a szükséges ingatlanok is maradéktalanul rendelkezésre állnak, így a kivitelezést akadályozó körülmény nem áll fenn.

A kivitelezés részeként Somogyaszaló és Somogybabod között 33,2 kilométer hosszon kétszer két sávos út épül, ebből több mint 20 kilométer új nyomvonalon vezetett út lesz. A 67-es számú főút települések közötti szakaszán 11,5 tonnás terhelésre alkalmas burkolatmegerősítés és útszélesítés történik a közeljövőben. A szakaszon három turbó körforgalom, három külön szintű csomópont és három átvezetés készül. A főpálya mellé 11 km hosszon burkolt szervizút épül a lassú járművek számára.

A nyomvonalon több munkafolyamat zajlik egyszerre. Jelenleg töltésépítés, rézsűképzés, bevágáskészítés, javítóvédőréteg-építés, meszes talajstabilizáció készítés, CKT-építés, aszfaltalapréteg-építés, keretelemek építése, kereszt- és hossz-szivárgók építése, tisztító és víznyelő aknák építése, mederburkolás, padkafeltöltés, árokburkolás-építés van folyamatban. A tervek szerint 2019 harmadik negyedévére nyitják meg a gyorsforgalmi utat.

Javuló útszakaszok megyeszerte

Tavaly 57 kilométernyi út újulhatott meg Somogy megyében, az idén mindössze 39 kilométernyi fejlesztésére volt lehetőség. Ennek egy része már el is készült, hiszen októberben már át is adták a Marcali-Öreglak összekötő utat. Ahogyan a Berzence-Csurgó-Iharosberény közti Csurgót is átszelő mintegy hat kilométer hosszú utat is használják már az autósok.

A felújítások érintették a Nagyatád és az országhatár közti szakaszt, ennek része volt a csurgói fejlesztés is. Ennek köszönhetően Berzence térségében három szakasz újult meg, de a taranyi bekötőúton sem kell már döcögniük a személygépjárművel közlekedőknek. De a Szekszárd-Siófok szakaszon is majd három kilométernyi út újult meg.

A 610-es számú főút felújítása még folyamatban van, amely Kaposváron is áthalad, de a Somodorra bevezető bekötő út felújítása is hamarosan várható. Andocs és Látrány, valamint Ráksi-Mernye-Somogyjád térségében is összesen 7,4 kilométer hosszan folynak felújítási munkák. Ezeket még nem fejezték be, ahogyan az R76-os gyorsforgalmi utat és a 76-os főút korszerűsítését sem.