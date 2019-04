Nárciszünnep: közel ötszáz éve nyílnak a virágok Babócsán

A Babócsáért Egyesület és a Nárcisz Nyugdíjasklub tagjai már kora reggel nekiláttak a munkának, hogy finom palacsintával, fánkkal, lángossal és még finomabb babgulyással fogadják a vendégeket.

Péter István polgármester ünnepi köszöntőjében külön is megköszönte a szervezők és a lebonyolításban résztvevők segítségét. Jó példát mutattak az összetartozásban. Idézte Szent Pál apostolt:” Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem ami összeköt”. Senki sem gondolta volna, hogy az 1555-ben elfoglalt várba a Tujgon basa által – háremhölgyei számára – telepített nárciszos ilyen szépen fog virágozni 464 év távlatában is. Az utóbbi években soha sem látott pompájában gyönyörködhetnek az ide látogatók. A babócsaiak büszkék a basakertjükre, hisz ilyen nagy területen élő csillagnárciszos egész Európában nincs. Hogyan is született a nárcisznap? Néhány fiatal kijött bográcsozni, majd mind többen követték őket, s ekkor határozták el, hogy megszervezik és híressé teszik a tizenhárom hektáros nárciszosukat. Immár a huszonharmadik jött létre az önkormányzat és a helyi szervezetek segítségével.

Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke is gratulált a jól megszervezett naphoz. Elismerését fejezte ki a helyi közösségek összetartozást kifejező munkájához, a nárciszos gondozásáért. Nem véletlenül kapta meg 2007-ben a babócsai nárciszos is a Somogyország Kincse kitüntető címet. Azóta is méltó tulajdonosa a település e kitüntető címnek. Gratulált és további jó munkát kívánt a település valamennyi lakosának. A köszöntőket követően rövid látogatást tettek a „basakertben”, majd koszorút helyeztek el a 2007-ben felállított kopjafánál.

Időközben megérkeztek a nárcisz-futás résztvevői is. Horváth Gábor sportreferens elmondta, hogy a Barcs-Babócsa 13,1 kilométeres távon nem született csúcsjavítás, ám ismét a csurgói Sipos Csaba érkezett elsőként (51,28), a nőknél a barcsi Vidák-Bauer Bettina volt a befutó (1.09.28). A 3,1 km-es távon barcsi győzelem született Bozsó Míra (13,07) és Landesz Máté (11,28) jóvoltából. A legfiatalabb futó a nyolc éves barcsi Bozsó Szonja, a legidősebb pedig a 77 éves nagyatádi Szüts Miklós volt.

Rózsai László a főzőverseny zsűrijének elnöke is eredményt hirdetett. A legfinomabb a babócsai „Aktakukták” csapatának pásztortarhonyája lett. Második helyezést értek el a Pocakok a csülkös babos káposztájukkal, míg a Háromfáért Egyesület csülökpörköltje erdélyi gombával elnevezésű étele lett a harmadik. A kiadós ebédféleségek után a színpad köré gyűltek az érdeklődők. Nagy tapsot kaptak a görgetegi Diamonds tánccsoport tagjai. Nagy érdeklődés kísérte a „Szigeti Oroszlánok” törökkori végvári harcokat idéző bemutatóját. Hallhattak dalokat, nótákat is. A gyerekeket játékudvar, ugrálóvár, körhinta várta. Előbb Sihell Ferry&Henna, majd Balázs Klári és Korda György műsora ejtette ámulatba a nézőket-hallgatókat. Az utóbbiakat még egy művészeti csoport is meglepte egy kedves köszöntő műsorral. A napot tombolasorsolás zárta.