Nászút és romantikus vacsora lesz a nyereményből

A Somogyi Hírlap szerkesztőségében vehették át nyereményeiket Év párja versenyünk első három helyezettje szerda délután.

Január 13-án zárult online portálunkon, a Sonline.hu oldalon versenyünk. A jelentkezők mind friss somogyi házasok voltak, kik az esküvőjükön készült képeket feltöltve versenyezhettek a különleges nyereményekért.

Az első helyezett házaspár Sinka-Gerencsér Anett és férje Gábor lett, így ők nyerték a verseny fődíját a kétéjszakás, félpanziós pihenést a Hotel Bonvino Wine & Spa-ba, Badacsony első számú hoteljébe, ahol a helyi gasztronómia, bor és wellness nyújtotta kényeztetést élvezhetik. Mivel esküvőjük óta még nem voltak nászúton, így igazán örültek a nyereménynek.

A második és harmadik helyezettnek a kaposvári La Pergola Étterem és Pizzéria ajánlott fel egy-egy gyertyafényes vacsorát, ahol romantikus környezetben emlékezhetnek vissza boldog pillanatokra. Olvasóink szavazatai alapján a második helyet Pappné Domonkos Fanni és férje Richárd szerezte meg. A dobogó képzeletbeli harmadik fokára Horváthné Miháczi Adrienn és Tamás léphettek. Adrienn és Tamás már 16 éve ismerik egymást, egy közös 11 éves gyermekük is van, de most gondolták úgy, hogy hivatalosan is összekötik életüket.