Nászútra mennek versenyünk nyereményéből

Vasárnap éjfélkor zárult Sonline.hu portálunkon az Év párja verseny.

A jelentkezők mind friss somogyi házasok voltak, kik az esküvőjükön készült képeket feltöltve versenyeztek a különleges nyereményekért. Az első helyezett Sinka-Gerencsér Anett és Gábor lett, így ők nyerték a verseny fődíját a kétéjszakás, félpanziós pihenést a Hotel Bonvino Wine & Spa-ba, Badacsony első számú hoteljébe, ahol a helyi gasztronómia, bor és wellness nyújtotta kényeztetést élvezhetik. Elmondásuk szerint esküvőjük után nem mentek nászútra, így most igazi ajándék nekik ez a nyeremény.

A második helyezettek Pappné Domonkos Fanni és Rihárd lettek, ők a Pergola Étterem 15 ezer forintos utalványát vihetik haza. Richárd elmondta, hogy autós barátai szavazatukkal segítették, hogy sikerüljön helyezést elérni ezen a versenyen.

A harmadikak Horváthné Miháczi Adrienn és Tamás lettek, ők is vacsorautalványt nyertek tízezer forint értékben. Adrienn és Tamás már 16 éve ismerik egymást, egy közös 11 éves gyermekük is van, de most gondolták úgy, hogy hivatalosan is összekötik életüket.