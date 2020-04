Ne az életminőség, hanem a stílus legyen a választás alapja

Nagy lehetőségeket rejt a Magyar Falu Program a polgármesterek szerint. Több helyütt olyan célokra is fordíthatnak, amelyekről önerejükből nem is álmodhattak. A források pedig 2020-ban is megnyílnak.

Már három sikeres pályázatot is magáénak tudhat Táska önkormányzata: közel hárommillió forintot sikerült lehívni a Magyar Falu Programból orvosi eszközök beszerzésére. – A településünkön összevont orvosi ügyelet van – mondta kérdésünkre Gadányi Albert táskai polgármester. – Négy településen dolgozik a leszerződött cég, s sokszor előfordult már, hogy Niklán volt a gyerekmérleg, pedig itt kellett volna.

De azt is elkerülte volna a településvezető, hogy ha hirtelen az EKG-ra van szükség, ugyancsak Nikláról kelljen átvinni a műszert. Így bevásároltak a szépen felújított rendelőbe.

Csömenden a település művelődési háza kap új külsőt a programnak köszönhetően: a nyílászárókat már kicserélték, most a tetőszerkezet cseréje és burkolási munkák következnek. – Huszonegymillió forintnyi támogatást kaptunk a Magyar Falu Programból – mondta Szabó István csömendi polgármester. – Én a kezdetek óta polgármester vagyok, régen is adtak pénzt kisebb munkákra, de ilyen léptékű fejlesztések nem voltak eddig.

A legtöbb település esélyt kapott a Magyar Falu Programmal, hogy olyan álmaikat is megvalósítsák, amelyekről korábban nem is álmodhattak. – Saját erőből nem tudtunk volna fejleszteni – mondta a három sikeres pályázattal büszkélkedő kelevízi polgármester, Vargáné Balatincz Krisztina. Felújították a hivatal épületét és vásároltak orvosi eszközöket. – A hozzánk hasonló kistelepülések sok éves elmaradásaikat hozhatták be ezekkel a pályázatokkal – mondta. – Így tudja valamelyest a vidék a hátrányát behozni, ami évek alatt alakult így.

2020-ban is folytatódik a Magyar Falu Program. A magyar kormány célja ezzel továbbra is az, hogy erősítse a falvak népességmegtartó képességét, s újra vonzóvá váljanak az ötezer lélekszám alatti települések a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.

– Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon – mondta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A Magyar Falu Programban továbbra is cél a települések életfeltételeinek javítása, az utak rendbehozatala és az ott élő családok életminőségének javítása. Ismét három témában írnak ki pályázatokat: szolgáltatásfejlesztés, infrastrukturális- és eszközfejlesztés, valamint az identitástudat erősítése. A nyertes pályázóknak nem lesz szükségük önerőre, hiszen vissza nem térítendő, hazai támogatáshoz jutnak. Az elmúlt évhez hasonlóan az alprogramokat szakaszosan hirdetik meg, hogy a pályázók kellőképpen felkészülhessenek pályázati anyagokkal, amely során figyelemmel kísérik a jelenlegi veszélyhelyzet miatt kialakult nehézségeket is.

Eddig hét pályázatot írtak ki, amelyek közül március 31-én a Magyar Falu Program első három pályázata nyílt meg. Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben különös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célzó pályázatok, amelyek keretében orvosi szolgálati lakásra, rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére igényelhetnek támogatást az önkormányzatok vagy önkormányzati társulások. Ezekre a célokra összesen 7 milliárd forint hívható le.

A Magyar Falu Program közel ezer faluban járult hozzá az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez azzal, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben szereztek be többek között EKG-t, defibrillátort, lélegeztető ballont, vagy épp vércukormérőt. De több helyen felújították az orvosi rendelőket a pályázati lehetőségből.

Komoly teher hárul most a falu- és tanyagondnokokra is, akiknek a munkáját a kormány teljes mértékben elismeri. Ezt mutatja, hogy tavaly több mint 1,5 millió forinttal nőtt minden szolgáltatás éves költségvetési támogatási összege, valamint a szolgáltatást indítható települések száma is bővült.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához hozzájárult a Magyar Falu Program, hiszen tavaly 339 település vásárolhatott új, korszerű falubuszt, amely a falugondnoki szolgálatok keretében szintén fontos szerepet játszik most a megyében is a helyi védekezésben. A pályázatra idén is számíthatnak a települések.

Ezentúl több kistelepülésen újulhat meg például az óvoda, vagy szépülhet meg az önkormányzat épülete, a faluház és egyéb közösségi terek is, amelyek nemcsak a helyiek életminőségének javulását eredményezik, hanem hozzájárulnak a helyi identitástudat fejlesztéséhez. A lakosok is szívesebben néznek az utcára, ha olyan gépekkel tartják karban, amelyekkel hatékonyabban tudják gondozni a közterületeket. Ilyen a kelevízi önkormányzat által beszerzett fűnyírótraktor is.

A kormány családpolitikájának egyik legfontosabb célja a fiatalok gyermekvállalásra ösztönzése, ezért a Magyar Falu Programmal összhangban kialakították a falusi csokot. A támogatás nagyon népszerű: tavaly a legtöbben a három gyermek után járó kombinált verziót vették igénybe, de idén is ez a legkedveltebb. Február végéig összesen 7124 kérelmet fogadtak be a hitelintézetek 39,2 milliárd forint értékben, s közülük 5588 szerződést meg is kötöttek. Megyénkben 221 településen vehető igénybe a falusi csok.

A falun élők nagy része naponta ingázik, s az utazás minőségét nagyban befolyásolja a mellékúthálózat állapota is. Ezért a Magyar Falu Program részeként ezeket is felújítják, fejlesztik. Az alsóbbrendű utak rendbetételére létrehozta a kormány a Falusi Útalapot. Ebből tavaly országosan több mint 430 kilométernyi mellékutat újítottak fel 50 milliárd forint keretösszegből. Somogy megyében tavaly 20,3 kilométernyi mellékutat újítottak fel a program keretében és az idei tervek szerint további 19,5 kilométeren folytatódhat a munka. Idén 50 milliárd forintos keretből remélhetnek támogatást a somogyi településvezetők. Országosan 10 milliárd forintos éves keret válik elérhetővé 2021-től, amelyből évente mintegy 600 kilométernyi úthálózat állapota javulhat.

Tovább fejlődik a somogyi vidék is

A megyében tavaly 238 település pályázhatott a Magyar Falu Program alprogramjaira, s 371 kérelem kapott 3,8 milliárd forint összegű forrást. Ezzel a kormány 56 települést támogatott orvosi eszközök beszerzésében 143 millió forint összegben. Több mint 564 millió forintot költhettek önkormányzati tulajdonú utak felújítására; 538 millió forintot a nemzeti és helyi identitástudat erősítését támogató eseményekre, kulturális terek építésére, felújítására, közösségszervező foglalkoztatásra. A program 267 millió forinttal támogatta a somogyi településeket gépparkjuk bővítésében és több mint 455 millió forintért vásárolhattak falu- és tanyagondnoki buszokat. Szolgálati lakások kialakítására 160 millió forintnál is többet fordíthattak, míg járdaépítésre és -felújításra 138 millió forintot meghaladó összeget kaptak.