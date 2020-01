Ne csak célt, edzőt is jól válasszunk az új évben

Nagyon sokan teszünk fogadalmat év elején, melyeknek lényegét az „ezután minden másképpen lesz” gondolatkörében lehet legjobban megragadni. Ilyenkor telnek meg a somogyi edzőtermek, és az edzők naptára is. Rengetegen gondolják úgy, hogy az előttük álló esztendőt, lefogyva, erősebben, egészségesebben szeretnék megélni. De nem mindegy hogyan, kinek a segítségét kérve lépünk egy nagyot az egészségünk felé.

Mert aztán a statisztikák rendre rácáfolnak a kezdeti lelkesedésre. Nagyon sokan tudják ugyan, hogy azonnali fogyás, vagy éppen erősödés nincs, mégis elvesztegetettnek érzik az edzőteremben töltött időt, egy két hónap „mindent bele” munka után. Az elemzések szerint a januárban fogadalomból edzeni kezdő emberek nyolcvan százaléka hagyja abba hamar, – a kutatások szerint február második szombatjáig – az év elején választott sportjukat. De nem csupán a megfelelő mozgásforma kiválasztása nehéz, de megtalálni hozzá a megfelelő szakembert sem mindig könnyű.

– Egy jó edző a fokozatosságot tartja szem előtt, legyen szó bármilyen sportról – mondta el kérdésünkre Király László profi IFBB testépítő, edző. – Nem kell egyből a legnagyobb súlyokkal kezdeni, mert ez egyrészt sérüléshez vezethet, másrészt az esetleges kudarc elveheti a kedvét a sportolónak a folytatástól. Az edzőtermi edzést egy jó kezdésnek gondolom, hisz az erőedzések sok egyéb sport alapjai is, például Ronaldo is jár edzőterembe a futball mellett. De mindenképpen fontos kiemelni, hogy vegyük igénybe szakember segítségét, így biztos vagyok benne, hogy a januári fogadalom egy egészséges, hosszútávú életmóddá alakul majd.

Felde Rebeka kaposvári edző további praktikákat is javasol a lelkesedés fenntartására, és a megfelelő edző kiválasztására.

– Érdemes lehet a most kezdőknek leírni egy füzetbe, mik a pontos céljaik, mit szeretnének elérni a most kezdett életmódváltással. Érdemes hozzáértő szakemberrel elkezdeni a közös munkát, és vele is pontosan megfogalmazni azokat a célokat, melyekért tenni vagyunk hajlandóak. Az még jobb, ha ehhez időhatárokat is tűznek maguk elé, hisz így jobban nyomon követhető a fejlődés. Sokat segít az is, ha egy tervezett fogyásnál nem a mérleg által mutatott számokhoz ragaszkodunk, hanem a tükörhöz, hisz mindannyian inkább egy látványt szeretnék elérni, mint egy adatot.

Nem szabad túlzásba esni, 0,7- 1 kiló fogyás hetente ideálisnak számít, hosszú távon ezzel nyerhetünk a legtöbbet. Tényleg fontos az is, hogy ne hallomásból, vagy az internetről összegyűjtött diétákat próbálgassuk ki magunkon, hanem ez esetben is kérjük ki szakember, dietetikus véleményét. Egy ránk szabott, szakszerű étrend gyorsabban segít elérni a kitűzött céljainkat.

A lelkesedés fenntartása, és a célok eléréséhez számos út vezet a szakértők szerint, mégis a legtöbben elégnek gondolják, amit ismerőseiktől hallanak, látnak. Edzőt fogadni sokan nem akarnak, hisz drágábbak mint, ha egyedül állunk neki, gyakran minden tapasztalat nélkül. Aztán a csodálatos történetekről hamar kiderül, hogy nálunk nem működnek, sőt gyakran az is, hogy csodák sincsenek.

– A fejlődés nem egy varázslat eredménye – mondta el Vajda János funkcionális erőedző. – Sokan a mennyiséget gondolják döntőnek, ha edzeni kezdenek, de valójában a minőség legalább ennyire fontos. Amíg nincsenek meg a megfelelő technikai alapok, addig sokkal inkább a sérüléseket kockáztatjuk, mint a fejlődést segítjük elő. Ezért is fontos, hogy olyan edzővel kezdjük meg a közös munkát, vagy olyan csoportos edzést válasszunk, ahol lépésről-lépésre sajátítjuk el a testedzés hatékony technikáit, miközben észrevétlenül erősödünk, és érjük el a kívánt alakot, vagy erőszintet. Az, hogy egy edző kedves, esetleg „ki van pattintva”, nem garancia semmire. A tapasztalatot, a tudást érdemes keresni egy trénerben, és a tanítványait kell megnézni, hogy az eredményeiről legalább hozzávetőleges képet kapjunk. Egy felelősen megválasztott edzővel és edzésmódszerrel az atléta végig motivált maradhat, és valóban változtatni lesz képes addigi életén.

Vélemény