Ne tartsd magadban, ha bántanak!

Gyakran fordul elő, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai megpróbálják fenntartani a látszatot, hogy boldogságban, szeretetben élnek, miközben szenvednek. Ezt a külső látszat és belső feszültség közötti ellentétet szimbolizálja az Ökumenikus Segélyszervezet óriás matrjoska babája, amely szerdán Kaposvárra érkezett. Szeretnék a figyelmet ráirányítani a somogyi megyeszékhelyen működő krízisambulanciára.

– 2017-ben sikeresen pályáztunk, 2018 januárjától működünk Kaposváron az ambulancia – mondta el Proszonyák Ida, a somogyi megyeszékhelyen a Füredi utca 22 szám alatt működő krízisambulancia vezetője. Hozzátette: naponta 2-3 tanácsadást nyújtanak, egy-egy emberrel több órát foglalkoznak. Eddig közel félezer embert értek el. A krízisambulancián bűnügyi, szociális szakember, pszichológus és jogász segít feltérképezni, s adott esetben kilépni a bántalmazói helyzetből.

– Amikor bántalmazásról beszélünk, a legtöbbeknek a fizikai vagy szexuális erőszak jut eszébe, pedig épp annyira lehet a bántalmazás az érzelmi, a lelki erőszak vagy akár a másik fél anyagi zsarolása is – jegyezte meg Proszonyák Ida. Irodájukat leginkább a 20-40 év közötti középosztálybeli keresi fel.

– Aki lelki krízisben van, bezárkózik, nincs rálátása a problémára – mondta Proszonyák Ida. – Abban segítünk, mit lehet tenni, de a döntés nyilván az övé. Van, aki összeszedi a bátorságát és segítséget kér, hogy segítsenek kiutat keresni a helyzetéből.

– A nyitást követő napokban felkeresett minket egy édesanya – mesélte Proszonyák Ida. – Neki három olyan kapcsolata volt, ahol bántalmazták, rájött, hogy így nem élhet tovább. Van három gyermeke, akiket szeretne békében felnevelni, ezért kérte a segítségünket . Hozzátette: a bántalmazásnak van egy dinamikája, három ciklus váltakozik: először a feszültség emelkedik, majd megtörténik a bántalmazás, az erőszakkitörés, a harmadik pedig a mézes hetek időszaka, mikor a bántalmazó megbánást mutat.

– Aki bent marad, az a mézes hetek miatt teszi – hangsúlyozta Proszonyák Ida. – Szereti bántalmazóját, úgy gondolja meg tudja változtatni. Tapasztalatunk az, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy ez jó irányba változik, inkább sűrűsödik, súlyosbodik a kitörése és a bántalmazott elszeparálódik. A tanult tehetetlenség állapotába kerül, még ha mehetne, akkor sem biztos, hogy kér segítséget. Volt pár szomorú eset, egyik bántalmazott azt mondta, csak várja a végét és kérdeztem minek a végét, azt válaszolta az élete végét.

– Az a célunk, hogy ne jussanak el se a nők, férfiak, gyerekek vagy idősek ilyen állapotba – mondta el a krízisambulancia vezetője. A kaposvári krízisambulancia régiós feladatokat lát el, Somogy, Tolna és Baranya megyében. A személyes tanácsadás mellett előadásokat, konferenciákat tartanak szakembereik.

Kívülről boldog, belül szomorú

Az Ökumenikus Segélyszervezet figyelemfelhívó kampányának szimbóluma, egy óriás matrjoska baba, amellyel próbálják ráirányítani a figyelmet az elérhető segítségre. Országszerte hét krízisambulancia nyitotta meg kapuit a közelmúltban a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére. A Biztos Menedék felhívás keretében, az Európai Unió támogatásával létrejött tanácsadó irodák elsődleges célja, hogy a szakemberek minél előbb hatékony segítséget nyújthassanak az érintetteknek, megelőzve így akár súlyos krízishelyzetek kialakulását is. A Miskolcon, Szolnokon, Orosházán, Budapesten, Devecseren, Mosonmagyaróváron és Kaposváron működnek ingyenes tanácsadó szolgálatok. Az Ökumenikus Segélyszervezet új honlapot is indított, a www.aszeretetnemart.hu oldalon, a krízisambulanciák elérhetőségei mellett, továbbra is működik az elmúlt években nagy érdeklődéssel kísért online tanácsadó szolgáltatás, ahol az érintettek név nélkül kérdezhetnek a segélyszervezet szakértő munkatársaitól.