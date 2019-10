Négy igent kapott a csökölyi Dominik a tehetségkutatón

Nem túlzás állítani, hogy jelenleg a legismertebb csökölyi Bottka Ferenc Dominik.

A fiatal fiú az egyik országos tévécsatorna tehetségkutató versenyében tűnt fel, ahova John Legend: All of Me című dalával nevezett. A zsűri tagjai először kételkedtek abban, hogy a fiú megbirkózik a slágerrel, végül azonban négy igennel bizalmat szavaztak neki.

Dominik nagyon várta már, hogy tizennégy éves legyen és jelentkezhessen az X-Faktorba, hiszen mindig is az volt az álma, hogy egyszer felálljon a színpadra és az egész országnak megmutassa tehetségét.

– A célom, hogy olyan zenész legyek, mint Burai Krisztián vagy G.w.M – fogalmazott Bottka Ferenc Dominik. – Nem feltétlen abban a stílusban akarok énekelni, de hasonló népszerűséget szeretnék elérni és boldog lennék, ha külföldön is ismernének az emberek. Nagyon fiatal koromtól énekelek már, egyedül szoktam gyakorolni, tanárom nincsen. A családom, az osztálytársaim és az egész falu nagyon büszke most rám. A lányok is nagyon kedvelnek, de most kerülöm őket és inkább a zenére koncentrálok. Nem szeretném, ha a szerelem elvenné az eszemet. A zene egyébként kikapcsol, boldog vagyok, ha énekelek.

– Én tudtam, hogy továbbjut a fiam – mondta Orsós Ferenc. – Elégedett és büszke vagyok. Nagyapám első prímás volt Nagybajomban talán onnan örökölte zenei tehetségét a fiam. Igyekszem mindenben támogatni őt és nagyon boldog lennék, ha meg tudna alapozni egy olyan jövőt, amire vágyik. Egyébként nagyon okos fiú és jó tanuló, most fodrásznak tanul és azt is nagyon szereti – fogalmazott Dominik édesapja.

A tévés szereplés miatt Dominikra már felfigyelt egyik kedvence, Burai Krisztián. A zenész ugyanis jelezte a fiúnak, szívesen dolgozna vele a jövőben. Marosi Gábor