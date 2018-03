Negyedszázada zajlik minőségi szakképzés Kadarkúton

Bár a szakiskola első évfolyamán 1992 szeptemberében indult az oktatás, az intézmény jubileumi ünnepségére mégis a névadó Jálics Ernő születésének hónapjában került sor.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

A csütörtöki eseményre a volt igazgatók, tanárok és oktatók is meghívást kaptak, illetve részt vett Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) főigazgatója is.

A rendezvénynek stílszerűen a tanulók voltak a főszereplői: a megemlékezés narrátorai, a műsor és a kiállítás szereplői, valamint a felszolgálók is közülük kerültek ki. Biró Norbert köszöntőjében azt mondta, az intézmény legfőbb érdeme, hogy mindig is hiányszakmákat oktatott. Csiba Ágota a magas színvonalú képzést emelte ki, amelynek elismeréseként oklevelet és pénzjutalmat vehetett át Iván László igazgató, a szakmai versenyek legkiválóbbjai pedig emléklapot kaptak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Karsai József polgármester, aki maga is oktatója volt az intézménynek, a sikerek indokolásaként elmondta: akkor is összetartottak, amikor a napi gondokat kellett megoldani. Iván László igazgató bevallása szerint a szakképzés elindulása jelentette számára azt a kihívást, amiért a mai napig a kisvárosban maradt és amiért elvállalta az intézmény vezetését is.

A továbbiakban Karsai József leleplezte néhai Tálasné Pandúr Rózsa volt igazgató emléktábláját, aki megálmodója és élharcosa volt a fejlesztéseknek, Csiba Ágota pedig Hiller István fából készült alkotását avatta fel. A program a jubileumi kiállítás megnyitójával ért véget.