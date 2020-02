Négylábú vadászok vizsgáztak Kaszóban

Magasparti Rutinos Lator és a többi hannoveri véreb felsorakozott a csípős februári reggelen szombaton, hogy a gazdáikkal közösen bizonyítsák tudásukat a kaszói rengetegben. A vérebvizsga nem a fiatal kutyák műfaja: tapasztalt, 6-8 éves ebeket bíráltak a megmérettetésen.

Immár harminc esztendeje, 1990 óta rendezik meg a Kaszó Kupa Országos Véreb Fővizsgát a dél-somogyi erdőkben. Magyarországon több százezer nagyvadat ejtenek el a vadászatokon egy évben, és a vadak 5-10 százalékát egy-egy rosszul sikerült lövés után kell megkeresni az erdőn, s mindez komoly feladatot ad a vadásznak és a kutyának egyaránt – fejtette ki Buzgó József, a Magyar Véreb Egylet elnöke a szombati fővizsgán. Az egylet 1901-ben alakult a Monarchiában Osztrák-Magyar Véreb Klub néven és azóta folyamatosan működik, jelenleg 250 tagja van.

– Tavaly 2800 megtalált vadról számoltak be a tagjaink, ennek a trófea és húsértéke megközelíti az egymilliárd forintot, ez jelentős tétel – számolt be róla Buzgó József. – Több mint 100 kutya dolgozik az országban, és mindenütt vannak hadra fogható, jó vérebeink. A kaszói versenyre még Heves megyéből is érkezett három kutya. Somogy az ország egyik nagyvadban leggazdagabb megyéje, az itteni vadászatokban fontos szerepet töltenek be a vérebek.

– Nem kell bizonygatnunk, mekkora értéket mentenek meg négylábú szarvasszagértőink évente – vont mérleget ifj. Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója. – Kaszón az összterítékhez viszonyítva a rosszul leadott lövésekből eredő sebzések aránya mindig 5-9 százalék között mozog, ez tavaly öt százalék alá csökkent. Jól lőttek a vendégeink, de így kevésebb munka jutott a vérebeknek.

Az ebek azonban a vizsgán bizonyíthattak. A vérebvezetők egy vadászkalapból húztak feladatot: a zalabéri Bényei Tamásnak és kutyájának Alexandrapusztán egy sebzett gímszarvas nyomát kellett követniük. Kutyája, Ciba 7 és fél éves szuka, 176 eredményes keresése van.

– Bízom benne, amerre megy én megyek utána. Irányít, hátranéz és megvár, figyelünk egymásra – mondta Bényei Tamás, aki családtagként tartja otthon a kutyáját. – Hogy egy kutyából hogyan jönnek elő az adottságok, függ az embertől is. A vezetőnek nem szabad kapkodni, és a kutyák finom bánásmódot érdemelnek akkor is, ha hibáznak.

Készülnek a világkiállításra

A baranyai kürtegyüttes szignálja után a vérebvezetőket köszöntötték a rendezvényen, amelynek megnyitóján ifj. Galamb Gábor mellett Hajdu Tibor, Kaszó polgármestere és Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei titkára is részt vett. A megnyitón a 2021-es „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra hívták fel a figyelmet, átadva Kovács Zoltán államtitkár, a világkiállításért felelős kormánybiztos üdvözletét.