Negyven év emlékei láthatóak egy helyen

Barcson élt, illetve a városból elszármazott képző- és iparművészek alkotásaiból nyílt tárlat Negyven év negyven alkotó negyven alkotó címmel a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen.

A kiállítást Rózsás Márton történész, Barcs díszpolgára nyitotta meg. – A bemutatott anyag keresztmetszetet nyújt a városról, a fejlődésről – mondta Rózsás Márton megnyitó beszédében. – Nemcsak az épített környezet adja Barcs rangját, hanem a kultúra igénye, annak hozzáférhetősége is. Tehetséges alkotókból pedig eddig sem volt, és most sincs hiány. A kiállítók képző- és iparművészek, akik civilben mérnökök, tanárok, tanulók, de van köztük szikvízgyártó is.

Grafikák, fotók, festmények, de animációk is kerültek a kiállítás anyagába. Az emeleti kiállítótérben pedig a város történetét bemutató tárlatot bővítették ki nemrégiben, ahol egészen az őskortól az ötvenes-hatvanas évekig, sőt, napjainkig tekinthetik át a látogatók Barcs történetét.

A kiállítóhely épülete 1870-es, 80-as években épült, ez volt egykoron a Fuchs-féle magtár, amely masszív falakkal épült, s bárdolt stájer fenyőt használtak fel éíptéséhez. A faanyagot Stájerországból egykor a Dráván úsztatták le az építkezéshez. A kiállítóhely egy pályázatnak köszönhetően hamarosan megújul – tudtuk meg Veszner Ádámné igazgatótól. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 68 millió 900 ezer forintos támogatással járul hozzá a munkálatok elvégzéséhez. Ebből az összegből lebontják a szemben lévő épületet, amely helyén parkolókat alakítanak ki, de szabadtéri színpadot is építenek és az épület külső felújítására is futja majd.