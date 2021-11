Negyvenezer volttal kerültek közelebb a fizikához

A természet látványos oldala címmel szerveztek fizikaórát a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban csütörtökön délután. A különleges és olykor látványos kísérleteket Pál Zoltán, nyugdíjas általános iskolai fizikatanár mutatta be a diákoknak.

A tanulók a mechanikával, a fény- és a mágnestannal is megismerkedhettek a kétórás előadáson. A szokatlan tanórán nemcsak a pedagógus próbálta ki a kísérleteket, a tanulók is bekapcsolódtak a különféle feladatokba. Elsőként egy krumplit kellett szívószállal átszúrni. Ahhoz, hogy sikeres legyen a kísérlet semmi másra nem volt szükség csak a gyorsaságra. A második bemutatónál is a sebességé volt a főszerep. Pál Zoltán egy jól kihegyezett ceruzát szeretett volna keresztülszúrni egy balsafa lécen. A könnyű, de szívós anyagon kézzel szinte lehetetlen átbökni a ceruzát, ezért a kísérlethez egy fémcsövet használt. Ebbe tette bele az íróeszközt, majd gázzal meghajtotta, hogy minél nagyobb erőt tudjon kifejteni. Miután „aktiválta” a házilag barkácsolt szerkezetet, az íróeszköz a másodperc töredéke alatt belefúródott a fába.

A fizikatanár ezután sem állt le a kísérletekkel és tovább fokozta a hangulatot. Az iskola udvarán azt mutatta be a diákoknak, hogy a különböző bar-nyomások milyen magasra lövik ki az üres és a vízzel telített műanyag palackot. A kísérlethez pumpát és kompresszort is használt a pedagógus. Utóbbi eszközzel negyven méternél is magasabbra röppent a palack. A Tesla-transzformátor is nagy sikert aratott a diákok körében. Pál Zoltán az eszközzel körülbelül 40 ezer voltos nagyfeszültséget állított elő. Ezzel a kísérlettel azt mutatta be, hogy a transzformátor félméteres körzetében mekkora energia keletkezik. Ezt misem bizonyította jobban, mint amikor az egyik diák – kezében egy neoncsővel – elsétált a transzformátor előtt, a lámpa pedig felizzott és világított.

Pál Zoltán elmondta, olyan kísérleteket próbált bemutatni a diákoknak, melyekkel fel tudja kelteni az érdeklődésüket a tantárgy iránt, mert a fizika nem éppen a kedvelt órák közé tartozik. – Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek egy kicsi lépéssel is, de kerüljenek közelebb a fizikához. Ha ez sikerülne, akkor minden pillanatot megért az, amit itt eltöltöttem – fogalmazott a pedagógus. A látványfizika órát a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület Matematika-Természettudományok-Műszaki-Informatika Tagozata és a Munkácsy-tehetségpontja szervezte.