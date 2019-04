Negyvenöt éve gyógyítja az embereket Farkas József

Majd ötven éve dolgozik az egészségügyben. Hetvenévesen is három helyen rendel és fáradhatatlanul oktatja a jövő orvosait Farkas József kaposvári urológus főorvos.

– Az idei megyenapon Somogy Polgáraiért Díjjal jutalmazták. Számít az ember egy ilyen kitüntetésre?

– Abszolút meglepetés volt. Régóta dolgozom a megyében és szolgálom a somogyi egészségügyet, de egy ilyen magas elismerésre nem számítottam. Volt már, hogy a kiváló munkáért két alkalommal is díjban részesítettek, de egy egész megyét érintő elismerés, az más.

– Mióta van a szakmában?

– Idén 45 éve. 1974-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. 1973-ban kerültem Kaposvárra, mint szigorló orvos. Tehát a nagy szigorlatok még hátra voltak, de már betegágy mellett végezhettem kisebb-nagyobb orvosi munkákat. Azóta folyamatosan itt dolgozok.

– Azóta sok minden változott a kórházban és az orvoslásban is.

– Igen, majdnem egy fél évszázad telt el azóta. Akkor mások voltak a körülmények sok tekintetben, például nem volt orvoshiány. Sőt inkább nehéz volt akkoriban bekerülni egy megyei kórházba. Épp ezért kis kitérővel lettem urológus.

– Ezt mégis pontosan hogyan kell érteni?

– Mindenképp manuális szakmát szerettem volna, ezért négy évet töltöttem a gyerekgyógyászatban. Arra gondolva tettem így, hogy majd gyereksebész vagy gyerekurológus leszek. Mégis maradt a felnőtt urológia, amely a hetvenes évek végén robbanásszerű fejlődésnek indult. Egyrészt a technológiai felszereltség és a szakmai irányelvek is változtak.

– Csábítóvá tette a szakmát?

– Az új kihívások, új lehetőségek egyaránt a sebészi szakma egy eddig nem ismert, új területére vezettek. Tehát a műszerezettség, az orvosi technika fejlődésével elindultak az endoszkópos műtétek, a vesekő és hólyag műtétek. Ma pedig már a robotizáció is rohamosan fejlődik a szakterületünkön.

– Vannak olyan betegségek, amelyek ma rutinszerűen gyógyíthatóak, de 44 évvel ezelőtt még nehézkes volt?

– Persze, hát ilyenek a kőműtétek. Régebben a vesekövet nyílt műtéttel távolítottuk el, hatalmas vágással feltártuk a vesét, és órákig keresgettük benne a követ. Vagy a nagy korallköveket a vesén ejtett metszésekből távolítottuk el. Ma egy ujjnyi lyukon keresztül, vagy minimális sebészi beavatkozással lehet eltávolítani. A kősebészet lézeres megoldása pedig azt jelenti, hogy egy lézerszállal el lehet porlasztani a követ egy csövön keresztül.

– Nincs is szükség szikére?

– Csak egy kis vágást kell ejteni. De hasonló a helyzet a hólyagdaganatok gyógyításával is: amikor kezdő orvos voltam a hólyagdaganat kezelése a hólyag kiiktatásával történt. A műtét után a beteg életminősége jelentősen romlott. Ezért később a hólyagot egy kirekesztett bélkaccsal pótolták. Nagy változás történt a fiatalokat sújtó heredaganatok kezelésében is, ma ezek kilencven százaléka gyógyítható.

– Abban az időben, amikor Ön kezdett, elérhetőek voltak a CT-vizsgálatok?

– Dehogy, ha bejött a beteg egy vesegörccsel, korlátozottak voltak a lehetőségeink, a tünetei alapján ítéltük meg, mi okozza a panaszait, vagy csináltattunk egy röntgent. Ez volt a kezdeti diagnosztika csúcsa. Ma pedig már, ha kétségeink vannak egy beteg panaszaival kapcsolatban, akkor perceken belül megrendelhetjük a CT-vizsgálatot. Ezért mindig mondom a fiataloknak, hogy nagyon szerencsések.

– Mikor volt jobb dolgozni, régen vagy most?

– Most vannak biztos kapaszkodók az életünkben. A fiatal orvosok rögtön ultrahangra, vagy röntgenre küldik a betegeket, régen ez nem így volt. Nekünk viszont voltak hagyományos eszközeink, amelyekre hagyatkozhattunk, és most is ez visz minket a helyes irányba. Ilyen szempontból az az időszak jó volt, sok tapasztalatot lehetett szerezni, meg persze nagy gyakorlatot is. Ezt a tudást ma, ebben a modern világban is könnyebben tudjuk alkalmazni.

– Történt-e abban változás, hogy a betegek milyen panaszokkal fordulnak önhöz?

– A daganatos betegségek száma megsokszorozódott, jóval több manapság, mint az én fiatal orvos koromban volt. Sok a hólyagdaganat, és ami igazán elszomorító ebben az, hogy későn, elkésett állapotban fordulnak urológushoz ezek a betegek. Ezzel együtt több a vesedaganatos beteg is. Folyamatos kutatások folynak az okok után, az biztos, hogy a genetika és a környezeti ártalom nagyban közrejátszik a betegségek elszaporodásában.

– Fáradhatatlanul dolgozik Kaposváron és a Balaton-parton is. Hogyan jut ideje pihenésre?

– Aki az orvosi pályát választotta, annak tudnia kell, hogy olyan hivatást választott, amely önfeláldozást igényel. Ennek ellenére igyekszem időt szakítani a mozgásra, mert az a véleményem, hogy jó fizikai állapot mellett lehet terhelni a szervezetet mindennapi munkával. Régóta teniszezek, télen síelek, tavasszal és nyáron pedig kerékpározok.

Sárvárról indult

Farkas József 1949-ben, Sárváron született. Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd középiskolába Kőszegre került. A Jurisich Miklós Gimnáziumban szerezte meg az érettségi bizonyítványát. Ezt követően a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait a sikeres felvételi eredményeképpen. Farkas Józsefet 1974-ben avatták orvossá, pályáját a Kaposi Mór Oktató Kórházba kezdte meg. Azóta – negyvennégy éve – is ott dolgozik urológusként. Szakvizsgáját 1982-ben tette le urológiából és 1992-ben nevezték ki az osztály főorvosává. Két felnőtt gyermeke van: egy lánya és egy fia. A fia követte édesapja nyomdokait az orvosi pályán.

Farkas József rendszeresen karbantartja tudását, hiszen továbbképzések, hazai és külföldi szakmai kongresszusok gyakori résztvevője. A mindennapi munka mellett igyekszik a tudományos munkában is részt venni előadásokkal, cikk­írással.