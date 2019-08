Néhány orvosi kezelést is megspóroltak a geszti rendezvényen

A hétköznapokon is kiváló a kapcsolat a Deseda menti idősek között.

Még Dankó Pistát is megidézték a szépkorúak a Deseda Menti Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége közelmúltban megtartott rendezvényén, amelynek ezúttal Somogygeszti adott otthont.

Az eseményre meghívást kapott a kaposvári Korona egyesület, a Hunyadi BM és a tüskevári klub, továbbá Kaposfüredről és Toponárról a két nyugdíjas egyesület, valamint az ecsenyi idősek közössége. A megnyitó hangulatos ünnepséggel kezdődött, amelynek részeként megszegték az új kenyeret, majd a délután folyamán zsíros kenyér formájában ehetett is belőle a mintegy százhúsz részvevő.

Amúgy az esemény gasztro- és sportnapként került meghirdetésre, mégis inkább dalos jellege lett a találkozónak. No, nem mintha hiány lett volna finom ételekből vagy elmaradt volna a sportprogram, azonban az egész délelőttöt betöltő kultúrműsor és azt követő szellemi vetélkedő döntően zenés- dalos produkcióikból állt, és a részvevők a mozgás helyett is inkább a nótázást folytatták volna. Ebben persze a nagy hőség is közrejátszott, de ebéd után egy rövidebb ügyességi vetélkedőt azért mégis levezényeltek a szervezők.

Visszatérve a kultúrműsorra: az előadások magas színvonala alapján úgy tűnt, mintha a rendezők csak azokat hívták volna meg, akik megyei szinten is a legjobb amatőr előadóművészek közé tartoznak.

Varga Józsefné, a nyugdíjas szövetség elnöke szerint azonban szó sincs erről: a részvevők már hosszú évek óta kiváló kapcsolatokat ápolnak egymással, és a vendégjárás is szinte mindennapos közöttük. Arra pedig joggal lehetnek büszkék a somogyiak, hogy a megyében annyi kiváló énekhanggal rendelkező időskorú él, és akik közül nem kevesen magasabb szinten is megállnák a helyüket. A színvonalhoz persze a felkészítők is nagyban hozzájárultak, az örökifjú Kerekesné Pytel Anni néni például több kórust is navigál, közülük a tüskeváriakkal találkozhattunk ezen a rendezvényen. Ami pedig a találkozó gasztro részét illeti: a szabadtéri közös főzés helyett a gesztiek által készített étel került az asztalra.

Amúgy a lebonyolítás is méltó volt a színvonalhoz: a szövetség elnöke és a helyi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, élén Valkó Ferencné klubvezetővel sokat tett azért, hogy végül mindenki elégedetten és feltöltődve térhessen haza, és ha csak egy napra is, de elfeledhesse minden gondját- baját- nem mellesleg néhány orvosi kezelést is megspórolva…