Nehéz a döntés, de jó pályát kell választani

Többek számára sem könnyű a felsőoktatási felvételi jelentkezés időszaka. Hiszen nem csupán azt kell szem előtt tartaniuk a középiskolásoknak és családjaiknak, mely képzés biztosít versenyképes tudást, hanem azt is: szerethető szakmára leljenek a fiatalok a későbbiekben.

– Azt tapasztalom, hogy sokan az utolsó pillanatban sem tudják igazán, mi legyen a megjelölt iskolák és képzések sorrendje – mondta el kérdésünkre a szuloki Szecseiné Sabján Judit. – Szerencsére nálunk viszonylag egyértelmű volt a helyzet, a lányom már legalább öt év tudja, hogy az orvosira szeretne menni. Valamelyest a B terv is kapcsolódik ehhez, pszichológiát jelöltünk második szaknak.

Többek számára stresszesebb időszak volt az elmúlt néhány hét. Eredetileg február 15-éig, majd meghosszabbítva február 17. éjfélig azonban dönteni kell, hiszen eddig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Gyakran azokban a családokban sem volt egyszerű felsőoktatási képzést választani, ahol alapvetően jó tanuló a fiatal.

– Mi is többször megváltoztattuk az elképzeléseket és a megjelölt iskolák sorrendjét – jegyezte meg a barcsi Lorch Barbara, akinek a humán beállítottságú lánya végül pszichológiát jelölt meg elsőként. – Egy hónapja még úgy volt, hogy a közgazdaságtan kerül az első helyre. Úgy vélem, nem könnyű közös nevezőre jutni a szülői meglátásokkal és a fiatal elgondolásával. Ugyanakkor legfőképpen azt kell szem előtt tartani, amit a gyermek szeretne és ami valóban érdekli. Bízom benne, hogy jól döntöttünk, annyi iskolát jelöltünk, amennyit csak lehetett.

Ám akadtak olyanok is az elmúlt hetekben, akik szakembert kerestek fel, mert bizonytalanok voltak a pályaválasztást illetően. Jóföldi Endrét is többen megkeresték. A kaposvári Precognox Informatikai Kft. ügyvezetője elmondta: sok fiatalt érdekel az informatika, de egyben tartanak is attól, hogy nagy az elvárás matematikából és fizikából. – Bejutni még viszonylag könnyű informatikai képzésekre, hiszen nagy a munkaerőhiány az ágazatban, ezért magasak a felvételi létszámok – mondta a szakember. – Viszont hozzá kell tenni, hogy nem könnyű elvégezni ezeket. Ugyanakkor akadnak ma már olyan informatikai szakok, ahol jelentősen kisebb az elvárás a reál tantárgyak terén. Többeknek ajánlottam például az üzemmérnök informatikus képzést, melyre szintén szükség van a piacon, és nagyon jó gyakorlatorientált képzést nyújt. Somogyban is jól el lehet helyezkedni szoftverfejlesztőként, mert egyre több cégnél van szükség komolyabb szoftverfejlesztői tudásra.

Egyik életkorban sem könnyű a döntés

Az általános iskolások február 18-ig jelentkezhetnek középfokú intézménybe, ám hasonlóan a felsőoktatásba készülő diákokhoz, itt sem egyszerű a döntés. A kaposvári Teveliné Matejdesz Anikó elmondta: mivel nagyon érdeklik 14 éves fiát az autók, az autóvillamossági képzést célozzák meg majd az érettségi után. Addig is azt szeretné, ha informatikát tanulhatna magasabb óraszámban a gyermek, hiszen ez a terület is érdekli. A szülő hozzátette: eredményes lett fia központi felvételi dolgozata, abban bízik, hogy felveszik a gyermeket a kiszemelt intézménybe.