Nehéz a többet is jól beosztani

Pár ezer forinttal ugyan, de emelkedett a közmunkások fizetése február elsejétől. A közmunkabér bruttó 85 ezer, a garantált közfoglalkoztatási bér pedig 110 ezer forintra nőtt. Bár a közmunkások örülnek az emelésnek, azt mondják, ezt a pénzt is nehéz lesz beosztani.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A vízelvezető árkokat tisztították szerda délelőtt az egresi közmunkások. Míg januárban még bruttó 81 ezer 530 forintot kerestek, most havi 3470 forinttal többért fogták meg a lapátot. – Semmit nem jelent ez az emelés – mondta Győrfi Csaba közmunkás. – Sajnos az árak jobban emelkedtek, hiába nőtt a bér, nem marad több a hónap végén. Más jövedelmem nincs, nehezen osztom be a fizetésemet.

Orsós Sándornak is hasonló a véleménye. A férfi elmondta: általában naponta nyolc órát dolgozik, másodállást nem tud vállalni, ezért kénytelen minden hónapban a közmunkáért járó bért beosztani.

A női közmunkások benti feladatot kaptak: az önkormányzat 26 széket és néhány új asztalt vásárolt, ezeket kellett kicsomagolniuk, majd berendezni a termet és összegyűjteni a csomagolóanyagokat.

Orsós Gyöngyi és férje is dolgozik, s mivel van egy kisgyermekük, könnyebbség számára, hogy helyben tudott elhelyezkedni. Hozzátette: nagyon kevés az, amit havonta kap, de kettőjük fizetéséből, ha szűkösen is, de meg tudnak élni.

Bodor Zoltán polgármester elmondta: jelenleg tíz közfoglalkoztatott dolgozik a faluban, nagy szükség van rájuk, hiszen a települési feladatokat nélkülük nehéz lenne ellátni. Arra ösztönzik őket, hogy helyezkedjenek el az elsődleges munkaerőpiacon, úgy könnyebben meg tudnának élni.

Fotó: Lang Róbert

Minimálbér kell

Legalább tizenöt közmunkásra lenne szüksége a bőszénfai önkormányzatnak. Nyitrai István polgármester elmondta: jelenleg hat embert foglalkoztatnak, akiknek a munkaviszonya február 28-ig tart. Már pályáztak újakra, a tervezett létszámot azonban nehezen tudják feltölteni. – Ilyen alacsony bérért kevesen akarnak dolgozni – mondta Nyitrai István. – Sokan elmennek inkább feketén dolgozni és a biztos közmunka helyett a bizonytalan alkalmi munkát választják. Ezen nem kell meglepődni, hiszen feketén naponta 8–10 ezer forintot kapnak, így húsz nap alatt annyit keresnek, mint négyhavi közmunkával. Azt gondolom, hogy legalább minimálbért kellene adni a közmunkáért, akkor könnyebben találnánk embert. Szükség van rájuk, hiszen hasznos és értékes munkát végeznek a faluban.