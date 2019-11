Nehéz volt dolga a zsűrinek a versmondó versenyen

Az utóbbi évek legmagasabb színvonalú produkcióit hallgathatták az érdeklődők a 23. alkalommal megrendezett „Lekötelező Irodalom” versmondó versenyen, melyet a Kaposvári Polgári Casino és Kaposvárért Közalapítvány rendezett.

Huszonheten indultak a megmérettetésen. A legtöbben Kaposvárról, Barcsról és Marcaliból érkeztek, de Mohácsról és Baracsról is neveztek. A jelentkezők két költeménnyel mutathatták be a tudásukat: az egyiknek egy közismert, tankönyvi szöveggyűjteményekben szereplő alkotásnak kellett lennie, míg a másikat szabadon választhatták. Középiskolás és felnőtt kategóriát is felállítottak nevezőknek. A Lugosi György színművész vezette hattagú zsűrinek nehéz dolga volt, mert szorosnak bizonyult a verseny.

Első helyezett lett Bíró Kristóf, a kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tanulója, a második helyen végzett Baranyi Liána, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja, és a harmadik helyet Szép Hanna, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulója szerezte meg. Szép Tamás, a Kaposvári Polgári Casino elnöke elmondta: az idei verseny sikere után azt fontolgatják, hogy ezentúl is novemberben, a magyar nyelv ünnepéhez kapcsolódóan rendezik meg a hagyományossá vált versmondó versenyt.