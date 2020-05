Nehezen viselték az őstermelők a járványhelyzetet

A koronavírus okozta gazdasági megtorpanás a somogyi őstermelők egy részét is érzékenyen érintette. Volt, aki más állás után nézett, s olyan is, aki végigdolgozta az elmúlt két és fél hónapot.

Bevált értékesítési színtérré vált az évek során a somogyi Helyi Termék Nap programsorozat, ahogy a gasztrotali is. A jelenlegi vírusveszélyes időszakban azonban ezen rendezvények híján a helyi termékek egy része a kamrában marad.

– A koronavírus eddig majdnem lenullázta a bevételeinket – mondta Vrancsik Tibor, a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke. – A termelőknek az elsődleges értékesítési helyszínei a piacok, amik bezártak, mostanában nyílnak újra. A vendéglátóhelyek vásárolnak még tőlünk, ám ezek is bezártak. Ezen kívül voltak a rendezvények, amelyek jelentős bevételi forrást jelentettek, de nyár végéig azok sem lesznek. A házhoz szállítás pedig inkább a nagyvárosok környékén élő termelőknek jelent megoldást, mert ott van jelentősebb fizetőképes kereslet, akik egyszerre többen rendelnek, és érdemes mozdulni miattuk.

Vrancsik Tibor úgy vészelte át a világjárvány okozta nehéz időszakot, hogy a gombagyűjtés és túravezetés helyett 8 órás munkát vállalt. Hozzátette: ő viszonylag könnyen tette meg ezt, mert a gomba akkor is nő, ha nem megy ki az erdőbe. Ám aki magának termeli az alapanyagot, az nehezebb helyzetben van.

Perger-Wenszky Lilla például kevesebb medvehagymás terméket készített idén tavasszal, hiszen az éttermek bezárásával a prémiumtermékek iránti kereslet is csökkent. – Szerencsére Budapesten maradtak olyan csemegeboltok, ahol volt fizetőképes kereslet – mondta a Lilla Lulla vendégház tulajdonosa. – Próbálkoztunk az online értékesítéssel, de a kistermelőknek van egy szabály, amely szerint 40 kilométeres körzetben vagy Budapesten értékesíthetnek. Az online értékesítést még mindig nem szabályozták, pedig érdeklődés lenne a termékeink iránt.

Persze azért van olyan őstermelő is, akinek nem hozott nagy változást a pandémia miatti bezárkózás. – Mi ugyanúgy dolgoztunk, mint eddig – mondta Varga Éva Izabella, a Nübel Sajtmanufaktúra alapítója. – A tehenek adták ugyanúgy a tejet, és szerencsére a Kaposvári Nagypiac nyitva volt. Siófokon van kiszállításunk, ott egy kicsit több a rendelés, és vannak új vevők is, ez kompenzálni tudta, hogy a kaposvári piacon kicsit csökkent a forgalom.

Folyamatosan teljesítette a rendeléseket a hetesi Pöttyös Kert alapítója is, aki szerint a friss kistermelői zöldségek iránt jelentős a kereslet. – A házhoz szállítást eddig is csináltam – mondta Nagy Re­náta. – Az éttermek bezártak, így oda nem kellett szállítani, de sokan rendeltek tőlem zöldségeket ezekben a hetekben. A lépcsőház előtt adtam át az árut és lehetőséget biztosítottam készpénzmentes fizetésre is. Változást nem vettem észre a forgalomban.