Néhol ötödével kevesebb a látogató hétköznap a Balatonnál

Hétvégente szinte zsúfolásig megtelnek a balatoni vendéglátóhelyek, hétköznapokon viszont nagyon kevés a forgalom. Az általunk megkérdezett éttermek tulajdonosai szerint az elmúlt évekhez képest nagyjából húsz százalékkal vannak kevesebben a Balatonnál.

Külföldi vendéggel csak elvétve lehet találkozni a Balaton partján, a járvány miatt alig van német turista. A vendéglátóhelyek forgalmát nemcsak ez, hanem az időjárás is jelentősen befolyásolja. Herédi Gábor, az egyik balatonlellei étterem üzletvezetője lapunknak elmondta, a hétköznapok csendesebbek, bár sokakat vonz a napimenü-ajánlat, hétvégente viszont, amikor jó idő van, nagy a forgalmuk.

– Lényegesen kevesebben nyaralnak Balatonlellén, mint néhány évvel ezelőtt – mondta. – Lehet ugyan hallani ezen a nyáron is német szavakat, de közel sem annyit, mint régen. Más vállalkozókhoz hasonlóan mi is azt tapasztaljuk, hogy a belföldi nyaralók száma is alacsonyabb. Kevesebben vannak a strandokon és a szálláshelyeken sincs telt ház.

Áruból, élelmiszerből sem kell annyi, a beszállítók teherautói nincsenek telepakolva, s a fuvarosok sem túlterhelve. Ez is arról árulkodik, hogy kevesebb a vendég a Balatonnál – tette hozzá az étterem vezetője.

Vincze Attila, az egyik balatonszemesi büfé üzletvezetőjének tapasztalatai szerint nagyon sok fiatal van a tó környékén, idősebbekkel azonban kevésbé lehet találkozni.

– Talán emiatt érezhető az, hogy nincs annyi vendég a Balatonnál – hangsúlyozta. – Azt gondolom, hogy mi egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert a büfénk a szabadstrand mellett található, ezért hétköznapokon is körülbelül akkora a forgalmunk, mint az elmúlt években. Hétvégente is többen keresnek fel bennünket. Ha jó idő van, akkor helyben fogyasztanak, rossz idő esetén pedig megrendelik az ételt és elviszik a szállásra. Azt tapasztaljuk, hogy visszafogottabbak az emberek és kevesebbet költenek, de akik Szép-kártyával fizetnek, ők bátrabban költekeznek – tette hozzá.

Néhol már osztrák bért fizetnek a Balatonnál is

Kertész Rezső a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) somogyi ügyvezető-társelnöke elmondta, a Balaton déli partján mintegy 1400 étterem, vendéglő, sütöde és italbolt található. A legtöbb helyen már a szezon elején felvették a dolgozókat. A Kisoszhoz tartozó családi vállalkozások nagy részénél rokonok dolgoznak, de azért másoknak, például szakképzett szakácsoknak, pincéreknek, valamint diákoknak is adnak munkát. Kertész Rezső kiemelte, a vállalkozóktól ő is azt hallja, hogy sok helyen hétfőtől csütörtökig szinte alig van vendég, péntektől vasárnapig viszont annyian vannak, hogy nehezebben tudják kiszolgálni őket. Szakképzett munkaerőből nagyon kevés a „tartalék”. A Kisosz ügyvezető-társelnöke hozzátette, bizonyos terülteken, a jól teljesítő dolgozók az osztrák bérekhez hasonló fizetést is elérhetik.