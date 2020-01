Nekifut a vízelvezetés ügyének Siófok

Mégis nekifut a déli városrész csapadékvíz-elvezető rendszere korszerűsítésének az önkormányzat, ez volt a képviselők idei első ülésének talán legmeghatározóbb döntése.

A testület ülésére készülve az elmúlt napokban városszerte téma volt, hogy az önkormányzat lemond arról a 200 millió forintos támogatásról, amit még 2017-ben nyert a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. A képviselőknek a csütörtöki ülésen arról kellett dönteniük, hogy 110 millió forintból csak a legszükségesebb feladatokat végzi el a város a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése terén vagy emelik a tétet, és az elnyert támogatáshoz eredetileg megszavazott 200 milliós önerőt további 328 millióval fejelik meg.

Míg a Városfejlesztési Bizottság tagjai nem tudtak dönteni a kérdésben, addig a testületi ülésen felszólaló képviselők egyöntetűen amellett érveltek, hogy hiba lenne lemondani az elnyert pénzről. Lengyel Róbert polgármester azt mondta: előbb-utóbb a város körmére ég a probléma, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A déli városrészben ugyanis nagyobb esőzések után komoly gondot jelent a csapadékvíz elvezetése. A képviselők végül azt a döntést hozták, hogy az idei és a jövő évi költségvetés terhére biztosítják a több mint félmilliárd forintos önrészt, így a kivitelezésre a módosított feltételekkel már ki lehet írni a közbeszerzést, ami azt feltételezi, hogy idővel a munkálatok is elkezdődnek.

Támogatási igények egész sorát is tárgyalták csütörtökön a képviselők. Ezek közül a legjelentősebb összeget a BFC Siófok focicsapat kérte. A klub az ideit is beleértve, három évre szólóan, éves szinten 66 millió forint szponzori támogatást kért a várostól, valamint részletfizetést a stadion utáni bérleti díj-tartozás kiegyenlítésére. A testület 8 tagú többsége leszavazta a focisták kérelmét, a focicsapat idén már nem kap támogatást a várostól. A klub annyi mozgástérre tett szert, hogy az eddig felhalmozott tartozásukat részletekben fizethetik és a stadion bérleti díja is 1 millió forint marad idénre.