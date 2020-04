Nem állnak le az ásatások: a régészek munkáját nem hátráltatja a járvány

A kaposvári Interspar területén már kutattak a somogyi régészek, s befejezték mára a keleti ipari park régészeti munkáit is. Az idei évre tervezet ásatásokat várhatóan nem befolyásolja a járványhelyzet a megyében.

Ábrahám Levente, a megyei múzeum igazgatója elmondta: információik szerint a megyében tervezett útépítések és beruházások nem tolódnak el, ezért a munkák kezdete előtti régészeti megfigyelések már zajlanak a megyében. A kaposvári Interspar építésénél már szétnéztek a régészek, ahogy befejezték a keleti ipari park régészeti munkálatait is. A korábban talált leletek feldolgozása is tart: gyűjteménybe sorolják, leltározzák és dokumentációt készítenek róluk.

Molnár István, a Rippl-Rónai Múzeum régésze hangsúlyozta: csak a nyertes pályázataik révén tudják beosztani az idejüket, a többi terepmunka jó része attól függ, hogy a beruházások mikor veszik kezdetüket. Hasonló módon láthatnak munkához, ha elkezdődik majd a 67-es út déli szakaszának felújítása és a M60-as gyorsforgalmi út Barcs és Pécs közötti szakaszának megépítése.

A múzeumok is hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez, bár a kapuik bezárultak a látogatók előtt. A Rippl-Rónai Megyei Múzeum már az egészségügyi krízis elején aktív segítséget nyújtott: a múzeumi dolgozók segítettek az időseknek bevásárolni, ebédet szállítottak, sőt még szájmaszkokat is varrtak.

– Mivel jelenleg nincs nyitva a múzeum, ezért a kiállítások szervezése helyett most elsősorban a gyűjtemények revíziója, leltározása folyik – mondta Ábrahám Levente. – Jelenleg azzal foglalkozunk, hogy digitális anyagokat óriási mennyiségben rakunk fel a világhálóra, illetve a múzeumpedagógusaink oktatási segédanyagokat töltenek fel.

Molnár István elmondta azt is: bízik benne, hogy az idén is sok teendő vár még rájuk, hasonlóan a 2019-es évhez, amelyben kiemelkedő eredményeket értek el. A legfontosabb feltárásaik közé sorolta a kaposvári várnál folytatott ásatásokat, értékes lelőhelynek tartja a törökkoppányi török fürdőt, illetve folytatták a bárdudvarnoki premontei prépostság feltárást, valamint az iharosberényi középkori templom romjainál is dolgoztak.

Terepmunkán több megyében is

Több megyében már munkához is láttak a régészek, ám az még nem teljesen tisztázott a számukra, hogy hányas csoportokban, milyen védőfelszerelésben és hogyan dolgozhatnak. Az viszont egyértelmű, hogy az aktuális járványtani szabályokhoz kell igazodniuk nekik is.