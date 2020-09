Nem bújhatnak maszk mögé: kreatívnak kell lenniük a logopédusoknak a vírus idején

Egészségügyi csomaggal látták el az utazó gyógypedagógusokat Somogyban is. A járványhelyzet miatt a tanárok táskájában fertőtlenítőszerek, szappan, gumikesztyű, szájmaszk és plexi arcvédő pajzs is található. A csomagot a Bárczi-iskola mind a 22 utazó pedagógusa megkapta a tanévkezdés előtt.

Naponta akár hét intézményben is megfordulhatnak az utazó gyógypedagógusok, ezért nagyon fontos, hogy el legyenek látva olyan eszközökkel, amelyek csökkentik a vírus terjedésének lehetőségét. Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója, az EGYMI Országos Egyesületének elnöke elmondta: a pedagógusok szájmaszkban mennek be az iskolákba, óvodákba, de amikor tanítanak, akkor a plexi arcvédőt használják. A logopédusok esetében ugyanis nagyon fontos, hogy a szájukat lássák a gyerekek.

– Felmerült még a köpeny is – mondta Benczéné Csorba Margit. – Erről most egyeztetünk a kollégákkal és várhatóan a varró szakiskolásaink minden utazó gyógypedagógusnak készítenek fehér köpenyt, ezzel pedig még biztonságosabban tudnak majd dolgozni. Ennek mindenki nagyon örült és természetesnek tartotta. A pedagógusok egyébként a felületfertőtlenítésben is részt vesznek, ehhez kaptak tisztítószert, gumikesztyűt és papírtörlőt is – fogalmazott.

Benczéné Csorba Margit arról is beszélt, hogy országosan idén harminc százalékkal kevesebben jelentkeztek gyógypedagógia képzésre, ami jelentős csökkenés. Vannak olyan települések, ahol hatalmas szükség lenne szakemberekre, ez indokolja azt a könnyítő jogszabályt, amelyet most vezettek be.

Pályaelhagyókra is számítanak

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint gyógypedagógusi munkakörben alkalmazhatók az óvónői, tanítói, tanári oklevéllel, kollégiumban pedig felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember elsejéig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. Benczéné Csorba Margit elmondta: náluk is van olyan napközis, akinek nincs gyógypedagógus végzettsége, de a tapasztalatával ezt pótolja. Az EGYMI Országos Egyesületének elnöke szerint a jogszabályváltozás lehetőséget ad arra, hogy be tudják tölteni az álláshelyeket. A rendelet célja a pályaelhagyók visszacsábítása – mondta.