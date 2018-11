Nem buli a rohamivás, józanul is lehet szórakozni

Harmadjára indult el a száraz november kampány a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítására. A kihíváshoz bárki csatlakozhat, ha vállalja, hogy 30 napig nem iszik alkoholt.

– A száraz november a figyelemfelhívásról szól, hogy megmaradjon az alkoholfogyasztás a normális keretek között – mondta Kovács Gergely, a kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ vezetője. – Ez a kezdeményezés azért nagyon jó, mert ehhez nem kell pénz, nem kell hozzá semmi, csak egy pillanat alatt el kell dönteni, hogy valaki elkezdi. Ez az egy hónap jó alkalom arra, hogy valaki megvizsgálja az alkoholhoz fűződő viszonyát, és letesztelje magát.

Az idei száraz november kihívásban egyébként a nők alkoholfogyasztása áll a középpontban, ami több szempontból is fontos. Kovács Gergely szerint egyrészt a társadalom még mindig jóval negatívabban ítéli meg a nők alkoholfogyasztását, mint a férfiakét, másrészt a nők szervezete sokkal lassabban bontja le az alkoholt.

Az alkoholfogyasztás a magyar kultúra része, egyetlen nagyobb esemény, szülinap, diplomaosztó, temetés és esküvő sem múlhat el koccintás nélkül. A fiatalok többsége pedig a bulikat nem tudja elképzelni alkohol nélkül.

– Magyarországon az elmúlt években a 18 év alatti fiatalok körében nőtt az alkoholfogyasztás – emelte ki Kovács Gergely. – Az a tapasztalatunk, hogy Kaposváron is jellemző a binge drinking, a rohamivás, amelynek az a lényege, hogy a fiatalok a lehető leggyorsabban le akarnak részegedni, ezért rövid idő alatt isznak nagy mennyiségű alkoholt. Ez viszont nagyon kártékony. A Somogy megyei helyzet nem jobb és nem rosszabb, mint az országos, a kutatások szerint a lerészegedés a 18 év alattiaknál legalább havonta egyszer előfordul.

Ha valaki úgy érzi, hogy problémái vannak az alkohollal, Kaposváron a drogambulancián egy tesztet is kitölthet, ami segít neki eldönteni, milyen veszélyesek az alkoholfogyasztási szokásai, de az anonim alkoholisták csoportjához is lehet csatlakozni.

Sör bong és szondafújás a bulikban

Az alkoholgyártó cégek egyre inkább a fiatal korosztályt célozzák meg. Megjelent sok olyan új típusú ital például a long drinkek, a cider, az ízesített sörök, amelyek nagyon édesek, cukrosak, és könnyebben fogyaszthatók. A kaposvári bulihelyeken is gyakran vannak italakciók, vagy éppen játékok, amelyek valamilyen alkoholos italt népszerűsítenek. Az egyik buliszervező cég pedig, amely többek között a szalagavatók utáni bulik rendezését is vállalja még jutalmazza is az alkoholfogyasztást. Van például egy szondafújó játékuk, ahol a legrészegebb fiatal kap valamilyen nyereményt, de az is jól jár, aki a leghamarabb lerészegedik, ő ugyanis taxijegyet nyer. A sör bongban pedig egy tölcséren keresztül öntik a vállalkozó szájába a sört, és az nyer, aki a legtöbbet tud meginni.