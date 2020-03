Nem bűnbakok az idősek, hanem sokkal inkább lehetséges áldozatok

Amióta járvány van hazánkban, nap mint nap elhangzanak az idősekhez szóló figyelmeztetések: maradjanak otthon! A felhívások különösen a hetven év felettieknek szólnak, lévén ők vannak a legnagyobb veszélyben.

Úgy tűnik azonban, sokakhoz nem jutottak el az intelmek, vagy egyszerűen nem akarnak tudomást venni róluk, amiért jogosan kapnak kritikát.

Ám a kialakult helyzet tükrében érdemes egy másik oldalról is megvilágítani a dolgot, amellyel kapcsolatban Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke kereste meg lapunkat. – Előrebocsátom, hogy szövetségünk a saját eszközeivel a legmesszebbmenőkig igyekszik meggyőzni az időseket az otthonmaradás szükségességéről – hangsúlyozta az elnök –, azonban a médiumokban időnként fellelhető, az emberek között egyre inkább terjedő, becsmérlő nyilatkozatokat rendkívül felháborítónak tartom. Különösen azt szem előtt tartva, hogy az idősek a leginkább elszenvedői a járványnak. Lehet értetleneknek, meggondolatlanoknak nevezni őket, de bűnbaknak kikiáltani semmiképpen sem.

Stikel János szerint az elmúlt napok, hetek vélt vagy valós történései senkit nem jogosítanak fel arra, hogy egy teljes generációt megbélyegezzenek, és dehonesztáló módon beszéljenek arról a korosztályról, amelyik gyerekeket, unokákat nevelt fel, becsülettel ledolgozva egy életet. – Javaslom, hogy akik felelőtlenül, meggondolatlanul nyilatkoznak, gondoljanak a saját szüleikre, nagyszüleikre is – hívta fel a figyelmet az elnök. – Azt a véleményt pedig, hogy milyen jogon kapnak nyugdíjat az idősek akkor, amikor a dolgozókat fizetés nélküli szabadságra küldik, nem minősítem – húzta alá Stikel János.

Nehéz a négy fal közt

Stikel János fontosnak tartaná ugyanakkor, hogy a jelenség továbbterjedésének megakadályozására a kormányinfón is foglaljanak állást. – Egyébiránt nem csak a járvány jelent veszélyt az idősek számára – mondta az elnök. – Telefonos megkeresésünkre több kaposvári, lakásban élő idős, beteg ember nyilatkozott úgy, hogy rendkívül nehezen viselik a bezártságot. Egyikük elmondta, hogy gyakran szokott nagyokat sétálni, amit korábban az orvosa is előírt neki. Most pedig egy harmincöt négyzetméteres lakásban, mindenkitől elzárva telnek a napjai.