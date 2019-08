Nem csak a habokban, az adósságban is úszhat, aki hitelből szelfizik a parton

A legfrissebb statisztikák szerint a magyarok többsége nem tud jelentős tartalékot képezni. Hosszú távra kevesen tesznek félre, a legtöbben néhány százezer forintos vésztartalékot képeznek, nyaralásra gyűjtögetnek, de hitelt nemigen vesznek fel utazásra.

A kaposvári Balogh István nemrég tért haza a görögországi nyaralásából, csupa kellemes emlékkel.

– Felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak, a tenger, a városok, az épületek csodálatosak voltak! – válaszolta kérdésünkre, amikor a kaposvári Fő utcán fagylaltozás közben faggattuk erről. – Bármennyire szeretjük a nyaralást, hitelt mégsem vennénk fel rá. A görögországi út 300 ezer forintba került két személynek, és ha úgy vesszük, ez nem is sok. Ennyit átlagkeresetből egy év alatt össze lehet spórolni.

S bár manapság már a belföldi nyaralás sem elhanyagolható tétel, mert néhány hetes pihenés a Balatonon is jelentős kiadás, kézenfekvő megoldás lehet a személyi hitel, amelyet nyaralásra is lehet fordítani. Egy órán belül akár hárommillió forinthoz is juthat így az igénylő, ha megfelelő jövedelmet igazol. S bár az ország gazdasági növekedése, és az egyre növekvő bérek a biztonság érzetét keltik, arról nem szabad megfeledkezni, hogy a kölcsönt vissza is kell fizetni.

Úgy fest azonban, hogy a somogyiak zöme már meglehetősen megfontolt, ha szabad felhasználású hitelről van szó: nyaralás miatt nem adósodnak el. Pedig már májusban rengeteg hitelt vettek fel a magyarok, a személyi hitelekből pedig még soha ennyit nem fogyott az országban. Az átlagkamatok alig mozdultak, így a hitelfelvevők rendkívül olcsón juthatnak hitelhez. Ez már az idei első negyedévben megnövelte a hitelfelvételi hajlandóságot. Érdeklődésünkre Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a nyár eleji helyzetet elemezte. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei első negyedévben a 176 milliárd forintot kitevő fogyasztási hitelek majdnem 30 százalékos emelkedést mutattak. Az elmúlt években megnőtt a lakosság jövedelme, és ehhez képest még elmarad a hitelfelvételek száma, így ez a trend nem okoz gondot a stabil magyar gazdaságnak.

Megkérdeztük: Vennének fel hitelt nyaralásra?

Magyar Viktória, Kaposvár:

Az idén már voltam nyaralni a Balatonnál. A pihenést kerestem, és ott megtalálni, ha jó az idő. A költség persze nem kevés, egy hét alatt akár 200 ezer forintot is el lehet költeni. Hitelt azonban semmiképpen nem vennék fel, egy nyaralás kedvéért nem adósodnék el. Egyébként is olyan vagyok, ha véletlenül tartozom valakinek, azonnal visszaadnám.

Novák Máté, Somogyfajsz:

Forgácsolóként dolgozom egy kaposvári üzemben, érezhetően emelkedett a keresetünk. Az idén azonban mégsem megyünk nyaralni, és ennek anyagi okai vannak. Hitelt nem vennék fel csupán egy nyaralásért, mert más hiteleink is vannak. Ha tehetnénk, Görögországba utaznánk el, mert ott biztosan jól éreznénk magunkat.

Polák Anna, Pécs:

Somogyból származom, és gyakran hazalátogatok a rokonaimhoz. Tavaly Montenegróban voltunk, az idén belföldi nyaralást tervezünk, mert egy lakásfelújítás miatt kevesebb jut a nyári programokra. Számomra az ár meghatározó a nyaralásban, de ettől függetlenül igyekszem kikapcsolódni. Azok közé tartozom, akik nem hitelből nyaralnak.