Nem csak taps, sok egy százalék is járt idén a mentősöknek

Csaknem húszmillió forinttal több egyszázalékos felajánlást kaptak a somogyi civil szervezetek, mint egy évvel korábban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint idén mintegy 165 és fél millió forint jutott a megyében működő alapítványoknak, egyesületeknek. Csakúgy, mint országosan, Somogyban is jóval többen gondoltak idén a mentősökre.

Nagyobb figyelmet kaptak idén a mentősök, mint az elmúlt években, legalábbis ezt mutatják az egyszázalékos felajánlások. A Barcsi Mentő Alapítványnak majdnem 1 millió 155 ezer forintot, a Lengyeltóti és Környéke Mentőalapítványnak valamivel több mint félmilliót, a Siófoki Mentő Alapítványnak és a Balatonlelle és Környéke Mentőalapítványnak nagyjából 1 millió 310 ezer forintot, a Marcali Mentők Közalapítványnak 1 millió 710 ezret, míg a Kaposvári Mentőalapítvány több mint 2 millió 400 ezer forintot ajánlottak fel az emberek.

– Ennyit még soha nem kaptunk – fogalmazott Németh Géza, a Kaposvári Mentőalapítvány titkára. – Azt gondolom, hogy a járvány miatt nagyobb figyelmet kaptunk. A támogatásra nagy szükségünk van, hiszen ez a fő bevételi forrásunk. A pénzből újraélesztő készüléket szeretnénk vásárolni, ami több mint ötmillió forintba kerül, ezért az Országos Mentőszolgálat Alapítványával közösen vesszük meg az eszközt. Ha sikerül beszereznünk a készüléket, akkor mind a két rohamkocsinkon lesz ilyen.

A budapesti székhelyű Magyar Gyermekmentő Alapítvány idén 72 millió 820 ezer forint támogatást kapott. Az összegből Balatonlellére is kerül, az alapítvány munkatársai ugyanis nyaranta a tónál és környékén segítenek a bajba jutottakon. Gesztes Éva szakmai igazgató elmondta, jövőre lesz 14 éve, hogy a Balatonnál dolgoznak, régi helyük azonban megszűnik, ezért újat építenek. A felajánlások egy részét a mentési pont építésére fordítják.

A kaposvári Vadvirág Alapítvány tavalyhoz képest dupla pénzt, csaknem félmillió forintot kapott. Märcz Mónika ügyvezető-helyettes elmondta: a járvány miatt idén több szolgáltatásukat is fel kellett függeszteniük, ezért a felajánlásokat működésre fordítják.

Állatorvosra költenek a legtöbbet

A korábbi évekhez hasonlóan idén is kiemelkedő összegű egyszázalékos támogatást kapott a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület Somogyban. Az állatvédő szervezet a felajánlásoknak köszönhetően több mint 12 millió forintot tehet hozzá az éves költségvetéséhez. Boncz Edit, az egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, az egyszázalékos felajánlásokra minden évben tudnak alapozni, az összeg pedig évről évre emelkedik. Kutyatápra, konzervre nem sok pénzt kell költeniük, hiszen nagyon sok ételfelajánlást kapnak.

Boncz Edit ugyanakkor kiemelte, rendkívül sok pénzt kell költeniük működésre, és az állatorvosi költségeik is tetemesek, utóbbira havonta másfél-két millió forintot fordítanak. Hozzátette: az utcai macskák ivartalanítása is drága, melyet szintén a felajánlott összegből tudnak finanszírozni. Tevékenységüket a kaposvári önkormányzat évente hétmillió forinttal finanszírozza, de támogatócsoport is segíti munkájukat.