Nem elég elindulni, fejlődni is kell

Az innovatív gondolkodásra való nevelést sem lehet elég korán kezdeni, vallják a Start Up Campus Road Show szervezői. Ezért is tartottak workshopot középiskolások számára a Kaposvári Egyetemen.

A jövő a kíváncsiaké, akik nem félnek valóra váltani újszerű elképzeléseiket és el tudnak rugaszkodni a földtől. Sőt a Start Up Campus szervezői szerint a jövő rocksztárjai az innovátorok, akik a tudósok és kutatók közül kerülnek ki. Ezért is szerveztek hat helyszínből álló road showt, melynek első állomása Kaposvár volt. A leendő újító vállalkozókat a lehető legjobb helyre, a térség tudásközpontjába, a Kaposvári Egyetemre hívták.

– Nálunk régóta központi kérdést képez a tehetségek támogatása – mondta a megnyitón Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem agrár- és környezettudományi karának dékánja. – Ez a rendezvény tulajdonképpen a start uppereket próbálja támogatni és végső soron az általunk életre hívott országos agrár start up verseny folytatásának is tekinthető.

Hozzátette: a középiskolásokkal már érdemes az új dolgok iránti fogékonyság fontosságát és jelentőségét ismertetni és tudatosítani, hogy a jövő gazdasági fejlődéséért ők tudnak majd tenni. Ehhez azonban időben el kell kezdeni a felkészülést.

Így tett Réti Virág is, aki férjével együtt huszonévesen alapított a Tengerentúlon sikeres start up vállalkozást. – Öt éve a férjemmel kimentünk Amerikába egy inkubátorprogramba, egy ötlettel és néhány kanyarral eljutottunk oda, ahol ma vagyunk – mondta a a taxi diszpécser rendszereket fejlesztő start up egyik alapítója. – Nagyon szuper, hogy egyre fiatalabbakat szólítunk meg. Szerintem jó az irány, ezáltal talán talán nem csak az alkalmazotti lét lesz opció a fiataloknak és elhiszik, hogy a start up egy lehetőség, amivel lehet és szabad is élni.

Az innováció eszköz és iránytű

Egy újfajta gondolkodásmódot ismerhetnek meg a fiatalok a Start Up Campus High School által, ugyanis a szervezők célja, hogy a fiataloknak az innováció valóban szárnyakat adjon. – Olyan ütemben változik körülöttünk a világ, amivel lépést kell tartani – mondta lapunknak Hegyesi József, a Start Up Campus munkatársa. – Ez a hétköznapokban nekünk azt jelenti, hogy okostelefonunk és okostévénk van. De valójában szorosan nyomában jön a munkaerő és a munkahelyek átalakulása. Szeretnénk a fiatal generációnak egy olyan ötletelési módot, problémamegoldó képességet a kezükbe adni, ami az egyre gyorsuló, változó világra felkészíti őket. Ha ezt elsajátítják, akkor utána nem csak a start up-ban, de az életében is tudja majd hasznosítani, legyen szó munkavállalásról, családi életről vagy tanulásról.