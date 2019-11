Nem elég látni, látszani is kell az utakon

Ingyenes gépjármű ellenőrzés szervizekben, a benzinkutakon pedig ablakmosó-és fagyálló szint mérés várja december közepéig a somogyi autósokat. A Látni és látszani kampány keretében a megyei rendőr-főkapitányság az őszi-téli időjárásnak megfelelő közlekedésre hívja fel partnerei segítségével a figyelmet.

Rendőrök lepték el hétfőn délután az egyik kaposvári benzinkutat. Szúrópróbaszerűen mentek oda kamionosokhoz, autósokhoz és ellenőrizték abroncsaikat és világító berendezésüket.

– A gumi profilmélységét és a világító berendezést ellenőrízeik a rendőrök, aminek örültem, mert ha nem jó az abroncs igen nehéz megállni, főleg teherautóval – mondta el Zanykó Konrád, aki tél előtt mindig átvizsgáltatja gépjárművét. Az ellenőrzést követően egy ajándékcsomagot is átvehetett, amelybe láthatósági mellény, jégkaparó, fényvisszaverő karkötő, csengő is került. Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta: október végén indult a Látni és látszani kampány, amely keretében fokozottan ellenőrzik a közlekedők világító-jelző-kormány berendezéseit, a szélvédőik és a gumiabroncsaik állapotát. A kerékpárosoknál a láthatósági mellény meglétét is megvizsgálják.

– Az egyik kaposvári benzinkút is csatlakozott a programhoz, azt vállalták, hogy ellenőrzi szakemberük a fagyálló és az ablakmosó folyadékot és igény esetén feltölti – tette hozzá az osztályvezető. Varga Zoltán megjegyezte: mivel idén nagyon enyhe volt az őszi idő, ezért sokan még a nyári gumikat használják.

– Át kell állni az őszi-téli időjárásra, a balesetek elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy az abroncsok mintázatának mélysége megfelelő legyen – tette hozzá a közlekedési osztályvezető. Somogyban a programhoz egy siófoki és kaposvári szerviz és a kaposvári Füredi úti OMV benzinkút csatlakozott. A műhelyek tapasztalatai szerint a vizsgált gépjárművek abroncsainak bordázata, valamint az ablaktörlő lapátok állapota sok esetben nem megfelelő.

Ingyenes vizsgálattal készülhetünk a télre

A három somogyi szerviz december 15-ig ellenőrzi térítésmentesen a gépkocsik állapotát. A 19 pontból álló átvizsgálási táblázat alapján megnézik a fényszórókat, a műszerfal világítását, a szélvédőt, a szélvédőmosót, az ülésfűtést, a ventilátort, ellenőrzik a gumiabroncsokat és a fagyálló szintet. Átnézik a pollenszűrők állapotát, mert ha azok nagyon szennyezettek, könnyen párásodik a szélvédő.