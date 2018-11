Nem elég megtanulni, el kell lesni a borbélyszakma titkait

Újra hódít a száz évvel ezelőtti hajviselet és a szakáll sem ódivatú manapság. Ezért is van szükség a borbély mesterségre, melyet egyre többen űznek.

Reggeltől estig, szinte megállás nélkül igazítják a szakállat és vágják a hajat az egyik kaposvári Barber Shopban. A borbélyüzletben két fiatal férfi dolgozik, akik igyekeznek a régi idők frizuráit megvalósítani.

– Nem tetszett a hajam úgy, ahogyan a fodrászom megcsinálta, ezért otthon mindig beleigazítottam – mondta Simon Dániel borbély, a Barber Shop üzletvezetője. – Így kezdődött a hajak iránti szeretetem, amit azzal bővítettem, hogy a barátaim frizuráit is én vágtam. Aztán egyre jobban ment a munka és úgy döntöttem, hogy érettségi után kitanulom a szakmát. Pécsen tanultam meg a mesterséget, aztán miután végeztem, elmentem Angliába, hogy tovább kamatoztassam a tudásomat.

– Ennek a szakmának a legnagyobb titka, hogy el kell lesni – folytatta Simon Dániel. – Először nem borbélyként dolgoztam, de miután megtanultam angolul, akkor már a szakmámban tevékenykedtem. Rengeteg tapasztalatot szereztem külföldön és mindenféle hajtípussal találkoztam. Vágtam afroamerikai hajat, indiait, kínait és japánt is. Mindegyik teljes más volt, de ezt is ellestem. Nagyon sokat lehet tanulni különféle videókból is, igazából a szakállnyírást, azt csak onnan lehet tökéletesíteni, mert külön ilyen képzés nincs.

– Kizárólag férfiak mehetnek be a borbélyüzletbe – hangsúlyozta Simon Dániel. – A nőket külföldön nem engedik be és még fényképet sem lehet készíteni a tulajdonos engedélye nélkül. Én nem vagyok ennyire szigorú, de azzal nem értek egyet, ha valaki elhozza magával a barátnőjét, mert én sem kísérem el a páromat kozmetikushoz és körmöshöz. Persze, ha egy édesanya jön a gyermekével, őt nem küldjük el.

– A régi stílus jön vissza a mai divatba – fogalmazott a borbély. – A fiatalok a 20-as, 40-es, 50-es, 60-as évek frizuráit viselik mostanában és nagyon hódít a szakáll is, a bajusz azonban kevésbe. Sokan jönnek be hozzánk csak azért, hogy igazítsuk meg a szakállukat. Adunk egy hosszt, ha szeretné a vendég, akkor készítünk bele átmenetet, majd az oldalsó kontúrt megerősítjük borotvával, a nyak részen pedig leszedjük a szőrt. Ötletet is adunk a vendégeinknek, mert egy kívülálló máshogy látja a szakállt.

Simon Dániel hozzátette: egyre divatosabb szakma az övé, Budapesten szinte minden sarkon találkozni Barber Shoppal, Somogyban viszont nem űzik még olyan sokan a mesterséget.

Ha időben felismerik, gyógyítható

Sok bajszos emberrel lehet találkozni novemberben. Ennek oka a Movember elnevezésű mozgalom, amely a prosztatarák szűrés fontosságára hívja fel a férfiak figyelmét. Jenei Tibor, a Praxis Dr. Zénó Magánklinika urológusa szerint 50 év felett érdemes elmenni vizsgálatra, korábban pedig akkor, ha valakinek a felmenői között előfordult prosztatadaganat. A szakember szerint, ha időben felfedezik a daganatot, akkor többségében gyógyítható a betegség.